Sport-Schützin aus Olympia eroberte 2024 das Internet, wird jetzt in The Finals verewigt

Die südkoreanische Olympia-Athletin Kim Ye-jin eroberte in den Olympischen Sommerspielen 2024 das Internet und das wegen ihrer kinoreifen Aura. The Finals war anscheinend auch davon beeindruckt, denn jetzt soll ein Skin in Season 6 erscheinen, der ihr sehr stark ähnelt.

Wie eroberte Kim Ye-jin das Internet? Kim Ye-jin trat in den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris an und sicherte sich sogar die Silbermedaille in der Kategorie „Damen 10m Luftpistole“. Es war aber nicht ihr Skill, der sie berühmt gemacht hat, sondern ihre Gestik und Mimik.

Ihr auftreten und das Abfeuern ihrer Waffe ließ sie wie einen Auftragskiller aus John Wick wirken. Auf X waren viele User begeistert von ihr und sogar Elon Musk empfahl, sie solle für einen Action-Film gecastet werden.

The Finals hat anscheinend die Sport-Schützin nicht vergessen und ihr sogar einen Ehrenplatz im Spiel bereitgehalten. Mit Season 6 erscheint ein neuer Skin in den Battle Pass, der eine überraschende Ähnlichkeit mit Kim Ye-jin hat.

Season 6 bietet neue Skins, darunter ein Easter Egg

Wie sieht der Skin aus? Es handelt sich dabei um einen weiblichen, asiatischen Skin mit schwarzen Haaren. Der Skin trägt die auffällige Brille der Sport-Schützin und führt dabei ikonisch ihre Schussgeste aus. Noch ist der Skin aber nicht im Spiel, da Season 6 erst am 20. März 2025 veröffentlicht wird. Spieler müssen sich also noch bis morgen gedulden. So sieht der Skin dann im Spiel aus:

So sieht der Skin aus

Was sagen Spieler zum Easter Egg? Die Spieler feiern das Easter Egg auf Reddit und das lässt sich mit 2267 Upvotes (Stand 19. März um 19:23 Uhr) auch sehen. Mit folgenden Kommentaren empfangen die Fans das kommende Update:

„Das wird toll zu meiner goldenen OSPUZE Jacke passen“ – DominusBias

„Lmao die Madlads haben es tatsächlich getan“ – Suspicious-Common-82

„Haben die olympischen Schützen eine Präsenz in den sozialen Medien? Sie würden dies wahrscheinlich lieben“ – JCVideo

„Ich kann nicht glauben, dass sie es getan haben. Ich habe Rob auf Discord nach diesem Emote gefragt. Verrückte Jungs episch“ – eatright909

„Revolver-Mains freuen sich“ – ilikesomethings

Neben The Finals arbeitet das Studio auch an einem Extraction-Shooter in dem die Roboter die Welt erobert haben und Menschen überleben müssen. Alles zum Spiel und was derzeit darüber bekannt ist, erfahrt ihr hier: Die Entwickler von The Finals haben einen neuen Shooter und ihr könnt ihn jetzt kostenlos testen