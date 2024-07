Das Internet liebt eine ultra-coole olympische Schützin, die direkt aus einem Action-Film stammen könnte

Auf X, ehemals Twitter, kursieren derzeit Aufnahmen der südkoreanischen Olympia-Athletin Kim Ye-ji. Nutzer sind begeistert von der stylischen Schützin, die auch einem Action-Film oder Videospiel entsprungen sein könnte.

Um wen geht es? Kim Ye-ji ist eine südkoreanische Sportschützin, die aktuell an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris teilnimmt. Am 28. Juli holte sie sich die Silbermedaille in der Kategorie „Damen 10m Luftpistole“. Sie hält einen Weltrekord über 25 m – und möglicherweise ebenfalls in Sachen Coolness.

In den sozialen Netzwerken schwärmen gerade viele von der 31-Jährigen.

„Main Character Energy“ hat auch Rebecca Ford, die Chefin von Warframe:

Dagegen sieht John Wick lahm aus

Was steckt hinter dem Hype? Nutzer der sozialen Netzwerke sind begeistert von der Haltung, den Bewegungen und der Mimik der Athletin. Ein Video, das sie beim ISSF World Cup 2024 zeigt, wurde mehr als 36 Millionen Mal gesehen. Ihr könnt es euch hier anschauen:

Unter diesem und zahlreichen weiteren ähnlichen Beiträgen vergleichen Nutzer Kim Ye-ji mit der Protagonistin eines Films oder Videospiels.

„Warum habe ich das Gefühl, eine Anime-Szene gesehen zu haben?“ (via X)

„Ihre Aura ist TÖDLICH“ (via X)

„Die meiste ‘Main Character Energy’, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.“ (via X)

Selbst Elon Musk ist beeindruckt: „Sie sollte in einem Action-Film gecastet werden. Keine Schauspielerei nötig!“ (via X)

Einige scherzen sogar, dass sie nichts dagegen hätten, von einer Schützin wie ihr ins Visir genommen zu werden. Andere sehen die Athletin bereits als spielbare Heldin in einem Shooter wie Valorant (via X) oder als Protagonistin im nächsten Final Fantasy (via X).

Ein weiterer viraler Post prophezeit bereits, dass Kim Ye-ji vom legendären japanischen Spielemacher Hideo Kojima kontaktiert werde, der bekannt dafür ist, Promis zu Videospiel-Charakteren zu machen.

Dass die Athletin nicht nur cool ist, sondern auch eine sensible Seite hat, zeigen Aufnahmen von den Olympischen Spielen: Denn dort trägt sie offenbar ein Stofftier ihrer Tochter bei sich, während sie Silber am Schießstand holt:

Für viele neue Fans von Kim Ye-ji dürften diese Bilder allerdings bittersüß sein, denn die Athletin hat in den vergangenen Tagen gleich mehrere Heiratsanträge über X, ehemals Twitter, erhalten. Andere finden sie dafür aber nur umso cooler: Attraktiv, cool und eine liebende Mutter, das ist wohl einfach das volle Paket.

Während die sportliche Welt der Athleten und die nerdige Welt der Gaming- und Anime-Fans früher sehr weit auseinanderzuliegen schienen, sind diese Themen mittlerweile fester Bestandteil der Popkultur und es gibt offenbar immer mehr Berührungspunkte: Ein Profi-Sportler liebt GTA so sehr, dass er seinen Lieblings-Cheat verewigt hat