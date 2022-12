Testet euer Gaming-Wissen – Die größten News 2022

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

So funktioniert das Quiz: In dem Quiz-Tool weiter unten findet ihr 10 verschiedene Fragen zu Ereignissen im Gaming, die alle 2022 stattgefunden haben. Über sie wurde viel gesprochen und viel berichtet. Manche der Fragen beziehen sich direkt auf die Spiele selbst, andere haben eher etwas mit der Gaming-Industrie als solcher zu tun.

Bei der Fülle an News und Infos ist es manchmal schwer, den Überblick zu behalten und sich überhaupt zu erinnern, was in dem Jahr alles los war. Darum haben wir für euch ein Quiz erstellt, mit dem ihr euer Wissen überprüfen könnt.

Ein weiteres Jahr zieht mit halsbrecherischer Geschwindigkeit an uns vorbei. Gerade noch war es Juni und wir haben die “World Premiere!” während des Trailer-Marathons beim Summer Game Fest gezählt. Aber kaum versieht man sich, schon ist Ende Dezember und der Release von WoW Dragonflight ist auch schon ein Monat her.

Was war im Jahr 2022 im Gaming los? Welche News gab es? Welche Rekorde wurden gebrochen? Testet euer Wissen über die Gaming-News in unserem Quiz.

