Steam sperrt Shop-Seiten für einige Sex-Spiele in Deutschland

Die PC-Gaming-Plattform Steam hat den Kauf von einigen Spielen mit klar sexuellen Inhalten in Deutschland unterbunden. Man vermutet, Steam folgt hier strengen Auflagen und zensiert Spiele der „nicht jugendfrei“-Kategorie (Adults Only), weil es keine robuste Alters-Abfrage gibt.

Was passiert da auf Steam? Einem reddit-Nutzer ist aufgefallen, dass seit gestern von Deutschland aus, die Shop-Seiten von einigen „Adult Only“-Spielen auf Steam nicht mehr erreicht werden können. Statt einer Seite, die das Spiel darstellt und den Kauf erlaubt, erhält man die Nachricht „Diese Inhalte sind in Ihrem Land nicht gestattet.“

Die Rede ist von einem „Regio-Lock“, einem Landesspezifischen Bann. Sowas kennt man sonst etwa von Maßnahmen gegen die Ukraine, während der Krim-Krise.

Die Nachricht taucht auf, wenn man in Deutschland auf ein „Adult Only“-Spiel auf Steam klickt.

Auf reddit hat sich eine Diskussion darum entwickelt. Es meldete sich ein Nutzer, der sagte: Er sei ein Entwickler, dessen Spiel vom deutschen Markt entfernt wurde. Steam hätte ihm empfohlen, alle Inhalte zu streichen, die irgendwie erotisch sind. Es sei nicht genug, die Inhalte nur zu verpixeln.

Eine öffentliche Ankündigung von Steam zu dieser Regelung für Deutschland gibt es nicht.

Warum kommt das gerade jetzt? Die Sperre jetzt scheint mit einer Entwicklung zusammenhängen, über die wir auf MeinMMO am 10. Dezember berichtet haben. Durch eine neue Stöbern-Funktion gab Steam den Spielern mehr Kategorien zur Auswahl: So sollten Spieler, bei dem immer größer werdenden Angebot an PC-Games auf Steam genauer nach Titeln suchen können, die sie interessant finden.

Im Zuge der Aktion hatte Steam einen „Erwachsenen Bereich“ eingeführt. Spieler konnten gezielt nach „Nicht jugendfrei“ suchen und fanden dort Games wie „Among Ass“ oder „Megacraft Hentai Edition“, echte Gaming-Perlen also.

Die Möglichkeit von Deutschland aus nach „Nicht jugendfrei“ zu suchen, ist jetzt aus der neuen Suchfunktion verschwunden. Zwischen Soundtrack und Virtuelle Realität ist mittlerweile kein „Nicht jugendfrei“ mehr.

Die Option nach „Nicht jugendfrei“ zu suchen ging offenbar in Deutschland nicht. Diese Kategorie fehlt jetzt auf Steam.

„Nicht jugendfrei“ verschwindet aus deutschem Steam

Um welche Spiele geht es genau? Es wurde der Zugang zu Shop-Seiten von Spielen mit dem Tag „Nicht jugendfrei“ (Adult only) gesperrt – offenbar geht es um Spiele, die über keine USK-Kennzeichnung „ab 18“ verfügen:

So wurde etwa die Shop-Seite von „BustyBiz“ gebannt – einem typischen Autoclicker, bei dem man einen Turm hochziehen muss.

Auch die Shop-Seite von „Strip 4“ ist nicht mehr zugänglich – das war das Spiel, für das xQc mal von Twitch gebannt wurde, weil sich eine virtuelle Schulfreundin auszog, nachdem man sie in „4 Gewinnt“ besiegte.

Diese junge Dame wurde xQc mal zum Verhängnis.

Games mit der Kennzeichnung „Sexuelle Inhalte“ sind von dem Bann aber nicht automatisch getroffen. Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Crusader Kings 3 können von Deutschland aus weiter gekauft weiter.

Eine ganz Reihe von erotischen Spielen sind ebenfalls weiter über Steam erhältlich wie etwa das Katzenmädchen-Epos Nekopara.

Auch wer eines der „Adult Only“-Spiele schon gekauft und installiert hat, kann es weiter nutzen.

Sind sicher: Die Katzenmädchen von Keopara.

So wird das diskutiert: Auf reddit diskutiert man den deutsch-exklusiven Bann angeregt:

Es heißt, so eine Regel bewirke nichts und stärke nur Raubkopien.

Es sei auffällig, dass Steam sowas gar nicht mehr ankündigt, weil man offenbar die Antwort fürchten.

Ein Nutzer wendet ein: Generell findet sei eine Alters-Beschränkung schon richtig, so Inhalte sollten wirklich nur Erwachsene sehen, da müsste es schon ein System geben, und diese Spiele sollten nicht an Minderjährige beworben

Mehrere Deutsche äußern sich genervt über die „rückständigen und dummen Gesetze“ des Landes – „Neuland“, wird da gelästert.

Andere fordern von Steam, die sollten ein solides Alters-Verifikation-System einführen und die Spiele freigeben. Ein Nutzer sagt, er sei 32 und müsse sich jetzt mit so einem Quatsch herumschlagen.

Scheint so, als hat Steam da so einigen Deutschen den Start in die Weihnachtszeit etwas verhagelt. Schöne Bescherung.

Ist das Sex-Spiel, das am stärksten über Kickstarter finanziert wurde: Subverse.

Spiele mit klar sexuellem Inhalt haben oft mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wie wir am aktuellen Beispiel von Steam sehen können. Ähnliche Probleme hatte zuletzt das SF-Sex-Games Subverse: Das hatte sich auf einen Influencer eingelassen, dessen Ruf Probleme machte.

