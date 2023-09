Starfield: Spieler findet Kaffee in einem Roboter, hält es für einen Bug – Erfährt dann den lustigen Grund

Starfield hat viele kleine Details und die Fans lieben es – auch wenn einige davon leicht zu übersehen sind. Jetzt hat ein Spieler ein Detail entdeckt, das er zunächst für einen Bug hielt. Doch eine Notiz verriet ihm später, was wirklich dahinter steckte.

Ein Reddit-Nutzer namens „Zergerge“ berichtet in einem Post, er habe Kaffee in Kampf-Robotern entdeckt. Er sei gerade dabei gewesen, einige Planeten zu erkunden, als er auf eine verlassene Fabrik gestoßen sei, in der er gegen ein paar Piraten kämpfen musste. Kurz nach dem Kampf fand er dann die abgeschalteten Verteidigungsroboter der Fabrik.

In Starfield gibt es diese Verteidigungsroboter an jeder Ecke. Sie sind bewaffnet, können über einen Computer an- oder abgeschaltet werden und sollen Einrichtungen oder Raumstationen vor Angreifern schützen. Außerdem geben sie Loot wie „Schwerelos Draht“, wenn man sie zerstört.

Da es der Reddit-Nutzer auf jenen Loot abgesehen hatte, zerstörte er die Roboter. Anschließend fand er zu seiner Verwunderung neben technischen Komponenten auch Kaffee in den Trümmern der mechanischen Gesellen. Zunächst dachte der User an einen Bug, wie er in seinem Post schreibt – dann fand er die Wahrheit heraus.

Was hat es mit dem Kaffee auf sich? Einige Minuten nachdem Zergerge die Roboter zerstört und den Kaffee für einen Bug, für falsch platzierten Loot hielt, fand er eine Notiz.

Die Notiz stammte von der Personalabteilung der Fabrik und erinnerte die Mitarbeiter daran, dass die Roboter der Sicherheit dienen und es gegen die Unternehmensvorschriften verstoße, sie Kaffee kochen und ausliefern zu lassen.

Der bewaffnete Verteidigungsroboter hatte also Kaffee in seinem Inventar, weil die Mitarbeiter ihn umprogrammiert und mit der Zubereitung des Heißgetränks beauftragt haben.

Gibt es mehr von solchen versteckten Details? Ja, Starfield-Spieler finden immer wieder kleine, lustige Details. Ein Spieler blickte ganz anders auf eine Kopfgeldjagd, nachdem er eine Nachricht der Verbrecher fand.

Ebenso ist es möglich NPCs mit bescheuerten Dialog-Optionen zu trollen oder den Planeten Reach aus Halo in Starfield zu entdecken

Auch Vasco, der treue Begleitroboter des Protagonisten, ist nicht nur zum Tragen von Kaffee und anderem Loot gut, sondern konnte einen Spieler mit einer besonders schlagfertigen Antwort überraschen:

„Danach habe ich deinstalliert“ – Spieler sagt, er sei mental zerstört, weil ein NPC in Starfield einen Witz macht