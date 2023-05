Das neue Star Wars Jedi: Survivor ist eine Woche draußen und schon jetzt auf Amazon reduziert

Star Wars Jedi: Survivor wurde von Sci-Fi-Fans lang erwartet. Das Spiel gilt als Fortsetzung von Fallen Order und doch konnte dieser nicht seinen Ansprüchen gerecht werden. Jetzt könnt ihr es günstiger erwerben und das, obwohl der Release nur eine Woche her ist.

Was ist das Problem mit Star Wars Jedi: Survivor? EA hat am 28. April den neuesten Ableger von Star Wars Jedi veröffentlicht. Viele Fans konnten die Fortsetzung kaum erwarten und doch änderte sich die Freude schnell in Ernüchterung um.

Das Spiel soll einen miesen PC-Port erhalten haben. Zudem beschreiben auf Metacritic viele User das Game auf technischer Basis als eine “Katastrophe”. Grafisch sind viele Fehler vorhanden, die Fans aus Star Wars ziehen.

Und obwohl der Titel nur 1 Woche auf dem Markt ist, wird dieser jetzt schon mit Rabatten verkauft.

Amazon reduziert PS5- und Xbox-Version

Wie sehen die Preise bislang aus? Das Spiel hat in der UVP auf Amazon 79,99 € gekostet. Nun kostet es aber für die PS5 72,99 € (via amazon.de) und für die Xbox Series X 74,99 € (via amazon.de). Neben Amazon gibt es weitere Shops, die das Spiel noch günstiger verkaufen.

Die Seite Geizhals verweist mit seinem Preisvergleich auf Seiten, die das Spiel sogar für 59,99 € für die PS5 verkaufen. Games wie Star Wars Jedi: Survivor, die einen miesen Start hingelegt haben, verlieren oft schnell ihren Wert und werden für günstigere Preise verkauft.

Ihr solltet also zuschlagen, solang der Vorrat reicht und ihr gerne die Fortsetzung zocken möchtet. Oder ihr wartet noch ein wenig länger und profitiert von einem größeren Preisnachlass und eventuellen Updates, die nachträglich noch die Probleme beheben könnten.

Habt ihr euch das Spiel auch vorbestellt oder seid ihr froh, dass ihr lieber abgewartet habt, um jetzt mit einem großzügigen Rabatt zuschlagen zu können? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Hier erfahrt ihr, was die Community von Star Wars Jedi: Survivor hält: Neues Star-Wars-Spiel für 70 Euro startet katastrophal auf Steam, Spieler schimpfen: „Eine RTX 3090 ist nicht gut genug für das Spiel“