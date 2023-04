Steam: Fachleute nennen Star Wars: Jedi Survivor den schlechtesten AAA-Port 2023 für PC – DrDisrespect sagt: Alles Quatsch

Star Wars: Jedi Survivor, der heiß erwartete Nachfolger von Jedi: Fallen Order, hat gerade einen katastrophalen Start auf Steam hingelegt. Spieler und Experten klagen über Performance-Probleme. Und dann gibt es da noch den Exil-YouTuber Herschel “DrDisrespect” Beahm, der alles super findet.

Warum meckern alle über Star Wars: Jedi Survivor? Der neue AAA-Titel von EA erhielt zum Release am 28. April vernichtende 29 % positive Bewertungen auf Steam. Dabei kamen Story und Gameplay bei den Spielern durchaus gut an, wenn sie es denn mit mehr als 30 FPS hätten genießen können.

Die Seiten Digital Foundry und Eurogamer sind sich einig: Jedi Survivor ist der bisher schlechteste Triple-A-Port des Jahres – was bei der starken Konkurrenz in Form von The Last of Us schon etwas heißen will.

Doch einer hat für die Beschwerden kein Verständnis: Der ehemalige Twitch-Streamer DrDisrespect, der seit seinem Perma-Bann YouTube unsicher macht, hatte keine Probleme mit der Performance des Spiels und richtet weise Worte an die Kritiker.

DrDisrespect sagt: Sucht euch ein Leben

Was hat der Doc zu sagen? In einem Tweet vom 30. April berichtete DrDisrespect, er habe den ganzen Tag Jedi Survivor auf den höchsten Einstellungen gespielt. Die Framerate sei in manchen Cutscenes zwar etwas heruntergegangen, insgesamt seien die Performance und die Erfahrung aber “erste Sahne”.

Außerdem gab er den Kritikern noch ein paar weise Worte mit: „Leute, die sich über Videospiele beschweren – SUCHT EUCH EIN LEBEN.“

Wie fallen die Reaktionen aus? Ziemlich gemischt. Der Tweet erhielt bereits über 1,5 Millionen Aufrufe und zahlreiche Kommentare. Einige Twitter-Nutzer stimmen dem Doc zu und schreiben, dass sie ohne Probleme spielen können, wobei es sich dabei zumindest zum Teil um Konsolen-Spieler handelt.

Andere, wie etwa der Twitch-Streamer Lirik, der einen Clip seines verbuggten Gameplays teilte, sind da wohl anderer Auffassung.

Besonders aufmerksamen Usern dürfte aber auffallen, dass DrDisrespect sich hauptberuflich über Videospiele beschwert: Seien es die Soundeffekte in Apex Legends oder die Gesamtheit von Warzone 2, der Doc hat immer etwas zu meckern. Das gehört quasi zu seiner Markenidentität dazu.

Dass ausgerechnet er so lobende Worte für das neue AAA-Disaster findet, überrascht daher einige. Wenn DrDisrespect nicht jegliche Fähigkeiten zur Selbstreflexion eingebüßt hat, dürfte der Tweet aber zumindest ein bisschen ironisch gemeint gewesen sein.

Unfertige Spiele herauszubringen und dann mit einem Day-One-Patch nachzubessern, ist in den letzten Jahren immer mehr zur Unart geworden. Der umgekehrte Fall, bei dem ein Patch alles kaputt macht, ist gerade bei Call of Duty ein Problem:

