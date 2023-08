Ein Spieler besitzt 3 der seltensten Items in einem MMORPG, haben den Wert eines brandneuen Autos

Reicher Brasilianer will stärksten Helden in deutschem MMORPG kaufen – Besitzerin spielt ihn seit 16 Jahren, fordert 100.000 €

Außerdem sind Spieler bereit, hohe Summen für Accounts zu zahlen, die in den Ranglisten weit oben stehen. Der Twitch-Streamer Bobeek etwa hatte zwischenzeitlich den zweitmächtigsten Helden in Tibia. Ihm soll ein Nutzer angeblich 250.000 Euro für diesen Account geboten haben .

Sind diese hohen Zahlen Ausnahmen? Eher nicht. Es gibt einige Items, die in Tibia so einen hohen Wert haben. Rei de Lutabra selbst besitzt noch die Gamemaster-Puppe und Ephanie, ein Schwert, die beide rund 3.000 Euro wert sind.

In Tibia gibt es die Möglichkeit, Ingame-Items für Tibia Coins zu handeln. Diese Coins wiederum können für echtes Geld gekauft werden, weswegen sich der Wert sehr einfach in die reale Währung umrechnen lässt.

Für die Krone gibt es keinen festen Geldbetrag. Sie gilt jedoch als so was wie der “Heilige Gral” und dürfte den Wert des Schilds nochmal übersteigen.

