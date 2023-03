Sons of the Forest: Team hinter Steam-Hit hat große Pläne für Eure KI-Freunde Kelvin und Virginia

Im aktuellen Steam-Survival-Hit „Sons of the Forest” haben viele Spieler Gefallen an den KI-Kumpels Kelvin und Virgina gefunden. In einer Frage-Runde haben die Entwickler Endnight jetzt angekündigt, dass die Helfer in Zukunft noch nützlicher und eigenständiger werden sollen. Man spricht auch darüber, wie sich Sons of the Forest auf dem Weg zum Release weiterentwickeln soll. Aktuell ist das Survival-Spiel auf Steam noch im Early Access.

Das sagen die Entwickler zu Kelvin: In einem QA der Entwickler mit Fans von Discord und den 2 Subreddits zum Spiel sagen die Entwickler zu jedermanns Lieblings-Kelvin:

Wir haben große Pläne, Kelvin weitere Aufgaben zu geben, die er erledigen kann. Einige der Sachen, an denen wir arbeiten, ist es, dass er dabei helfen kann eine Mauer um Eure Basis zu errichten oder dass er die Basis verstärken und reparieren kann, wenn es gebraucht ist.

Was ist die Idee für Virgina? Zur Mutantin Virgina sagen die Macher:

Für Virginia planen wir mehr zu ihrer Künstlichen Intelligenz hinzuzufügen, sie etwa mutiger zu machen, wenn sie eine Waffe trägt, und das auch abhängig davon zu gestalten, wie viele Mutanten und Kannibalen sie bereits getötet hat.

5 Dinge, die in Zukunft zu Sons of the Forest kommen sollen

Was ist sonst noch geplant? Die Entwickler verraten:

Es werden noch mehr Cutscenes und Details in die Story von Sons of the Forest hinzugefügt

Auf öffentlichen Servern soll es mehr Werkzeuge geben, die das „Griefing“ einschränken – also ein Verhalten, das andere Spieler benachteiligt

Es kommen mehr Crafting-Items zu Sons of the Forest

Es soll eine höhere Varianz bei den Camps der Kannibalen geben

Der „Holzschlitten“ soll zurückkommen, den hatte man wegen zu vielen Bugs erstmal gestrichen und ist jetzt verwundert, wie viele ihn unbedingt zurück haben möchten

Sons of the Forest: Respawn-Trick für Kelvin und Virginia – Was tun, wenn sie tot sind?

Worüber freuen sich Fans am meisten? „Dedizierte Server“ werden ebenfalls erwähnt. Daran arbeite man im Team, aber habe noch kein genaues Datum, wann sie wieder kommen.

In einem YouTube-Video zum QA ist das der Punkt, der den meisten gefällt. Man habe damit schon gerechnet, aber die Bestätigung sei jetzt noch mal schöner.

