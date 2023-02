Sons of the Forest: Seile finden – Fundorte und die wichtigsten Rezepte

In Sons of the Forest sind Seile eine wichtige Ressource, die ihr für Waffen und Rüstungen benötigt. Wir zeigen euch, wo ihr Seile findet und welche wichtigen Rezepte ihr damit bedienen könnt.

Wo finde ich Seile? Seile können in Sons of the Forest nicht hergestellt werden und müssen somit gefunden werden. Damit ihr also Seile findet, sind für euch folgende Orte interessant:

Die Absturzstelle eures Helikopters Durchsucht euer Umfeld, Trümmer sowie Behälter

An Stränden und Flüssen In der Nähe von Felsen sowie Wrackteilen von Schiffen

An Kanten von Klippen

In Höhlensystemen Erkundet Höhlen und sucht in der Nähe von Skeletten nach Seilen



Ein kleiner Tipp für eure Erkundungen: Nutzt euer GPS, das ihr bei euch habt, um eure Umgebung besser kennenzulernen. Wichtige Orte, wie eure Absturzstelle oder Höhleneingänge werden auch markiert und sorgen dafür, dass ihr so zuverlässiger an Items wie Seile rankommt.

Welche Rezepte brauchen Seile? In Sons of the Forest sind Seile wichtig, denn sie werden für viele Dinge wie Waffe, Rüstungen und sogar Bauvorhaben benötigt.

Seile sind wichtig für eure Herstellung

Folgende Rezepte benötigen Seile für die Herstellung:

Bone Armor – Knochenrüstung

Crafted Bow – Handgefertigter Bogen

Crafted Club – Handgefertigter Knüppel

Repair Tool – Reparaturwerkzeug

Zipline Rope – Seilrutschen-Seil

Folgende Rezepte benötigen diese wertvolle Ressource für Bauvorhaben:

Bone Maker Trap – Knochen-Falle

Ceiling Skull Lamp – Schädel-Deckenlampe

Fly Swatter Trap – Fliegelklatsche-Falle

Look Out Tower – Aussichtsturm

Rope (On Wall) – Seil (An der Wand)

Rope Bridge – Hängebrücke

Tree Platform – Baumplattform

Tree Shelter – Baumunterschlupf

Das waren alle wichtigen Infos bezüglich Seilen und wie man sie findet. Beachtet, dass Sons of the Forest noch im Early Access steckt und eventuell weitere Baupläne für Seile veröffentlicht und implementiert werden könnten.

