Für den Preis der Apple Watch Ultra bekommt ihr fast 15-mal eine Smartwatch mit viel besserer Akkulaufzeit

Nach dem Nothing Phone hat der englische Hardware-Hersteller jetzt auch eine Smartwatch mit Monster-Akku im Angebot.

Das Nothing Phone ist vor allem für sein einzigartiges Design und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Die CMF by Nothing Watch Pro setzt auf die gleichen Stärken und ist auf Amazon aktuell wirklich unschlagbar günstig.

Das kann die Smartwatch von Nothing

CMF ist eine Tochtermarke von Nothing und zeigt sich für Peripherie-Geräte wie die Nothing Buds oder eben die Nothing Watch Pro verantwortlich. Beim in London ansässigen Unternehmen dreht sich alles um mutige Designs mit Wiedererkennungswert. Die Stärken sind aber nicht nur oberflächlich, sondern stecken auch in den Features:

Monster-Akku: Eines der größten Probleme von vielen Smartwatches ist der Akku. Hier kann die CMF by Nothing Watch Pro ordentlich punkten. Ihr könnt 18 Stunden am Stück telefonieren oder ganze 13 Tage mit nur einer Akku-Ladung auskommen.

Fitness-Tracker: Mit dem eingebauten Multisystem-GPS verfolgt die Smartwatch eure Aktivitäten ganz genau. Dabei könnt ihr aus 110 (!) verschiedenen Sportarten wählen.

Extrem günstig: Die Uhr erinnert optisch und von der Verarbeitung an die Apple Watch, kostet aber nur einen Bruchteil des Preises. Zum Vergleich, für die Apple Watch Pro zahlt ihr derzeit knapp 829,99€. Dafür könnt ihr die Nothing Watch Pro knapp 15-mal bestellen!

Mit der Uhr könnt ihr ganz entspannt Telefonate führen.

Die Watch ist aber natürlich nicht nur für Sportler gedacht, sondern begleitet euch auch durch den Alltag. Ihr könnt eure Benachrichtigungen checken, eure Musik steuern, die Kamera-App eures Handys bedienen, den Wetterbericht anzeigen lassen und eine Taschenlampe ist ebenfalls an Bord.

