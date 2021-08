Auch Controller-Support für die Konsolen-Versionen soll gegeben sein, allerdings befindet sich dieser noch in der Test-Phase. Es kann also sein, dass ihr auf Bugs stoßt.

Die Assassine und der Nekromant werden dann zu Release spielbar sein, ebenso wie die noch verbleibenden Akte des Spiels. Erspielter Fortschritt aus der Closed Beta wird in die Open Beta übernommen. Die Tests stehen zudem unter keinem NDA, alles kann also aufgezeichnet und gestreamt werden.

Alternativ könnt ihr auf die Open Beta warten. Diese startet am Freitag, den 20. August, ebenfalls um 19:00 Uhr deutscher Zeit und erfordert keine Vorbestellung. Die Open Beta endet am 23. August.

Der Early Access kann auf fast allen unterstützten Plattformen gespielt werden: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5. In der Closed Beta und benötigt ihr Xbox Live Gold, falls ihr auf der Xbox spielt. Zum Release benötigt ihr entsprechend ebenfalls Xbox Live Gold oder PlayStation Plus zum Spielen im Multiplayer.

Wann und wo ist der Early Access? Bereits am Freitag, den 13. August 2021 fängt die Vorab-Bta von Diablo 2: Resurrected an. Der Startschuss fällt um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Der Beta-Test läuft bis zum Dienstag, den 17. August.

