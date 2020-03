Shiny Teddiursa in Pokémon GO gesichtet – Kommt es bald weltweit?

In Pokémon GO haben jetzt erste Trainer Shiny Teddiursa gefangen. Die schillernde Version ist allerdings nicht für jeden fangbar. Was steckt dahinter?

Das zeigen jetzt Spieler: Auf reddit sind Bilder von Shiny Teddiursa aufgetaucht. Sie stammen von den Spielern, die dieses Wochenende eigentlich in St. Louis bei der Safari-Zone gewesen wären und ein Ticket hatten.

Wie es aussieht, ist das Shiny allerdings noch nicht weltweit verfügbar. Wir verraten euch, wann es kommen könnte.

Shiny Teddiursa schon an diesem Wochenende?

Darum gibt es Shiny Teddiursa: Das Pokémon war eines der Highlights für die Safari-Zone in St. Louis. Das Event hätte eigentlich an diesem Wochenende stattgefunden, doch aufgrund des Coronavirus wurde es abgesagt.

Alle Spieler, die dafür ein Ticket gekauft hatten, haben an diesem Wochenende allerdings besondere Event-Spawns. Also all das, was sie in St. Louis gefangen hätten, gibt es nun bei ihnen in der Ortschaft, aber eben nur für den jeweiligen Account mit Ticket.

So kommt es also, dass die ersten Spieler Shiny Teddiursa gefangen haben. Bislang gibt es aber nur Berichte davon, dass es eben solche Spieler gefangen haben. Andere Trainer auf der Welt können Teddiursa noch nicht als Shiny fangen.

Mit diesen Pokémon war die Safari-Zone in St. Louis angekündigt worden

Wann könnte Shiny Teddiursa weltweit kommen? Darüber gibt es mehrere Theorien. Bislang war es bei Safari-Zonen immer so, dass das neue Shiny direkt am selben Wochenende weltweit erscheint. Es kann also gut sein, dass wir in wenigen Stunden ebenfalls auf Shiny Teddiursa treffen.

Die Safari-Zone in St. Louis soll allerdings auch einen Ersatztermin bekommen. Es ist deshalb ebenfalls möglich, dass wir bis zum Ende des Ausweichtermins warten müssen, damit Shiny Teddiursa weltweit erscheint.

Bis dahin kann man das Psycho-Event ausnutzen und dort auf die Jagd nach Shinys gehen.

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht, sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Niantic hat diverse Maßnahmen ergriffen, damit ihr Pokémon GO auch von zu Hause spielen könnt.