Ex-Weltmeister Kramnik unterstellt einem Twitch-Streamer, er würde cheaten: Schach-Plattform greift ein

Denn Chess.com ist zu Weihnachten, am 24.12., zu der Entscheidung gekommen, dass die Anschuldigungen von Kramnik haltlos sind und hat daraufhin, den Blog von Kramnik geschlossen und ihm die Möglichkeit genommen, auf der Plattform zu schreiben. Er könne sich aber weiter privat an Chess.com wenden, etwa über E-Mail, um seine Verdächtigungen zu besprechen:

Was sagt Kramnik? Der Russe Vladimir Kramnik (48) wurde im Jahr 2000 Weltmeister, als er Garry Kasparov besiegte, verlor den Titel aber 2007 an Viswanadthan Anand.

In der Welt des Schachs gibt es einen Konflikt zwischen dem früheren Weltmeister Vladimir Kramnik und Hikaru Nakamura, einem Großmeister und Twitch-Streamer. Kramnik deutet in einem Blog an, Nakamura habe gecheatet. Die Schach-Plattform Chess.com schreitet ein.

