RDR 2 und GTA 5 gehören zu den beliebtesten Games, in denen Spieler Fotos machen

Habt ihr euch selbst auch schon mal als Ingame-Fotografen probiert? In welchem Spiel war das und was hat euch daran fasziniert? Schreibt es uns doch gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

„[…] die Bewegung der Kamera darf nicht zu sehr eingeschränkt sein, je größer der Bewegungsbereich ist, desto einfacher ist es, deine Aufnahme zu komponieren. Und das Gleiche gilt für die anderen Einstellungen, Sichtfeld, Drehwinkel, Tiefenschärfe und so weiter. Wenn du in der Lage bist, deine Aufnahme fein abzustimmen, kannst du viel einfacher experimentieren und gestalten.“

Wer steckt noch in den Top 5? Fortnite, Skyrim und Horizon Zero Dawn findet man auf den Plätzen 3 bis 5 im Ranking.

Zum Zeitpunkt der Auswertung gab es 165.228 Fotos auf Instagram mit dem Hashtag rdr2photography. Der neue Fotomodus in RDR 2 ist der Wahnsinn . Es ist nicht überraschend, dass so viele Bilder davon geteilt werden.

Die Webseite Shotkit.com befasst sich professionell mit dem Thema Fotografie. Schaut in die Kamerataschen von bekannten Fotografen und testet Zubehör. Das Team der Webseite forschte jetzt nach, welche Spiele am beliebtesten für Ingame-Fotografie sind.

Liebevoll detaillierte Welten laden Spieler zum Erkunden ein. Das gefällt vielen Gamern so gut, dass der Foto-Modus zu einem oft genutzten Feature wird. Mal ist es die bloße Natur, die Foto-würdig ist. Mal setzt man bestimmte Dinge wie Tiere oder Pflanzen extra in Szene, um sie abzulichten.

Die offenen Welten der Rockstar-Hits Red Dead Redemption 2 und Grand Theft Auto V (GTA 5) ziehen besonders Fotografen an, die sich mit dem Fotomodus austoben. Sie führen die Top-10 der Fotoknipser-Liste an.

