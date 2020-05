Ein Entwickler-Team hat eine Grafik-Mod erstellt, die GTA 5 Jahre nach dem Release noch einmal strahlen lässt, als wäre es ein Spiel, das gerade erst veröffentlicht wurde. Im Trailer zur Mod kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Was ist neu? GTA 5 mag zwar nach über 6 Jahren in die Jahre gekommen sein, doch fleißige Entwickler aus der Community tüfteln weiter an Mods, welche die Optik des Spiels auffrischen.

Auf dem PC gibt es viele Modifikationen, um die Grafik anpassen. Hier dreht es sich um eine besondere Mod von Razed, die sich „NaturalVision Evolved“ nennt. Die Mod befindet sich gerade noch im Early Access, sieht aber jetzt schon atemberaubend aus.

Der Trailer zeigt, wie die Grafik-Mod GTA verändert:

Laut den Entwicklern dieser Mod konnten ein paar Wetter-Effekte nicht ganz richtig im Trailer gezeigt werden. Die Mod soll also im Spiel dann noch besser aussehen, als es im Trailer wirkt.

Im Trailer zeigen die Entwickler wie sich die Mod auswirkt auf:

Lichtverhältnisse

Reflexionen auf der Straße und an Gebäuden

Strukturen von Straßen

Wetterverhältnisse

Ist die Mod schon verfügbar? Da sich die Grafik-Mod noch in Entwicklung befindet, ist sie aktuell nur im Early Access verfügbar. Wer also die Mod testen möchte, muss sich bei razermods auf patreon.com eine Mitgliedschaft von der Stufe Gold holen, die 10 Dollar pro Monat kostet. Laut dem Entwickler wird sie aber nach der Fertigstellung für alle auf gta5-mods.com erhältlich sein.

Könnte so GTA 6 aussehen?

Spieler warten schon sehnlichst auf das nächste Spiel der GTA-Serie und obwohl es schon einige Theorien gibt, wann GTA 6 endlich erscheinen soll, gibt es bisher noch kein handfester Beweis, wie das Ganze aussehen soll.

Diese Grafik-Mod lässt Spieler aber in eine Welt tauchen, die so aussieht, als wäre sie der neue Trailer zu GTA 6. So kommentieren einige Spieler unter dem Trailer-Video:

„Ich kann es kaum erwarten, dass Leute diesen Trailer nehmen und als GTA 6 Gameplay ausgeben.“

„Rockstar macht nie GTA 6. Dieser Typ: Okay, ich werde es selbst erstellen.“

„Rockstar schwitzt sicher gerade und denkt: Jetzt müssen wir wirklich abliefern, wenn wir GTA 6 veröffentlichen.“

Ein anderer Spieler hat eine Map als Konzept erstellt, wie sie in GTA 6 aussehen könnte. Die Community war von seinem Entwurf begeistert und genau so wünschen sie sich die kommende Map für GTA 6.