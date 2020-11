Ups! Fernsehsender zeigt Screenshot aus RDR 2 versehentlich als Natur-Foto

Dass die Natur in RDR 2 wunderschön umgesetzt wurde, dürfte einigen klar sein. Doch wie realistisch das Ganze aussieht, beweist eine Verwechslung, bei dem ein TV-Sender einen Screenshot aus dem Spiel für ein echtes Natur-Bild hielt.

Was ist passiert? Auf reddit postete ein Spieler, dass seine Tochter einen Screenshot in RDR 2 gemacht habe und diesen an ihren lokalen Fernsehsender KTVT 21 aus Oregon schickte. Die haben ein Programm, das sich „Out&About“ nennt. Dabei senden Leute ihre Bilder aus der Natur von verschiedenen Ausflügen ein und die Bilder werden dann ausgestrahlt.

Link zum Reddit Inhalt

Die Tochter wollte sich wohl einen Spaß erlauben, doch es funktionierte tatsächlich. Der TV-Sender nahm den Screenshot mit dazu und fügte ihn zwischen den echten Fotos aus der Natur mit ein. Das Ganze wurde dann auch so bei Out&About ausgestrahlt.

Laut dem reddit-Nutzer soll das auch nicht das erste Mal gewesen sein, dass seine Tochter ein Bild aus RDR 2 einschickt und der Fernsehsender darauf reinfällt.

Hier seht ihr den Clip von Out&About, bei dem der Screenshot von RDR 2 ausgestrahlt wurde. Das Bild ist ab der 20. Sekunde zu sehen

„Das zeigt, wie realistisch RDR 2 ist“

In euren Abenteuern als Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 werdet ihr zwangsläufig erleben, wie viel Liebe zum Detail in der Natur und Umgebung steckt.

Sei es der Sonnenschein, der durch den nebligen Wald scheint oder der Wasserfall, der so realistisch wirkt, dass er sogar imponiert. In RDR 2 lassen sich hervorragende Bilder knipsen, wie Spieler immer wieder beweisen.

Sogar ein Vogelbeobachter lobte die realistische Natur und Tierwelt von Red Dead Redemption 2. Er selbst konnte seinem Hobby im Spiel weiter nachgehen, obwohl er auch ein paar Kritikpunkte anmerkte.

Wer das volle Potenzial sehen möchte, kann dies auf dem PC ganz eindrucksvoll erleben. Kein Wunder, dass solche Bilder mal als echtes Foto aus dem realen Leben durchgehen können.

Das findet auch ein Spieler, der unter dem YouTube-Video, bei dem der Out&About-Clip gezeigt wird, kommentiert: „Einen Screenshot aus RDR 2 zu zeigen, ist irgendwie schon lustig, aber es zeigt auch, wie realistisch das Spiel einfach ist.“

Schaut man nicht genauer hin, könnte man das schnell für ein reales Foto halten

Ein 65-Jähriger scheint ebenfalls von RDR 2 und seiner Natur gefesselt zu sein. Er hat nämlich den Story-Modus schon über 30-mal durchgespielt und interessiert sich überhaupt nicht für andere Spiele, obwohl sein Sohn ihn schon mehrmals für Andere begeistern wollte.