Spieler hat 6.000 Stunden in Red Dead Online auf der sterbenden Stadia – Entwickler bedanken sich mit Box voller Geschenke

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

So wurde Rockstar Games auf ihn aufmerksam: Am 30. September fragte der YouTuber öffentlich auf Twitter , ob Rockstar Games einmalig die Übertagung von RDO-Accounts erlauben könnte. Dazu postete er einen Screenshot seiner zu dem Zeitpunkt knapp 5.900 Spielstunden in RDR2.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Insert

You are going to send email to