Spieler verbringt 5.900 Stunden in Red Dead Redemption 2, aber auf Google Stadia – Könnte jetzt alles verlieren

Viele hat das Aus der Spiele-Plattform „Google Stadia“ kalt erwischt. Aber wohl kaum einen Spieler so hart wie den YouTuber „ItsColourTV“, denn der lebt in Rockstars fantastischem Spiel „Red Dead Redemption 2“ praktisch ein zweites Leben: Er hat 5.900 Stunden in Red Dead Online verbracht. Doch dieses virtuelle Leben könnte jetzt abrupt in den ewigen Cowboy-Himmel einziehen.

Das war jetzt die Nachricht der Woche:

Google wollte mit der Plattform Stadia einen Konkurrenten zu PS5 und Xbox Series X anbieten, der keine teure Gaming-Hardware erfordert. Spieler konnten ohne Konsole oder Gaming-PC etwa auf einem Smart-TV spielen, mussten sich Games und Patches nicht runterladen, sondern konnten alles streamen.

Google hat viel Geld und Ressourcen in die Plattform gesteckt, wollte Studios aufbauen, eigene Titel herausbringen.

Aber die Plattform schaffte es nicht, sich am Markt zu etablieren. Die Idee fiel bei Core-Gamern durch und die meisten Casual-Gamer wissen wohl bis heute nicht, was Google Stadia ist. Daher gab Google das Ende des Dienstes jetzt zum 18. Januar 2023 bekannt.

Ich hab 1.000 € und all meine Hoffnungen in Google Stadia gesetzt – Jetzt ist alles für die Katz

Diesen Spieler trifft es besonders hart: Der YouTuber „ItsColourTV“ hat 5.907 Stunden oder 246 Tage mit „Red Dead Online“ verbracht, dem Online-Modus von Red Dead Redemption 2.

Obwohl Red Dead Online von Rockstar kaum weiterentwickelt wurde, ist es für Hardcore-Fans eine großartige Möglichkeit, „Zeit im Freien“ zu verbringen: Die detaillierte Wildwest-Simulation von Rockstar regt dazu an, einfach in der Sandbox der Welt rumzuhängen, die Landschaft zu genießen und dort seinen Tätigkeiten nachzugehen.

ItsColourTV sagt, er hat die Zeit in Red Dead Online vor allem mit Freunden verbracht, hing mit ihnen rum und habe viel Quatsch gemacht.

Viele hätten sich DLCs für Red Dead Redemption 2 gewünscht, aber so weit kam es nie:

Der Spieler unterstreicht, auf Stadia hatte er sogar eine herausragend gute Erfahrung im Spiel

Ich denke, auf Stadia hatte man die beste Erfahrung mit Red Dead Online weil es dedizierte Server hatte. Jeder [auf einer anderen Plattform] beschwerte sich über die Tier-Spawns und andere Server-bezogene Dinge, aber auf der Stadia hat man davon kaum was bemerkt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Spieler hat jetzt Angst, alles in Red Dead Redemption 2 zu verlieren

Was ist das Problem? Red Dead Online verfügt nicht über „Cross-Progression“, der Fortschritt ist an Stadia gebunden. Rockstar bietet aber im Moment keine Möglichkeit an, den Spielstand von Stadia auf eine andere Plattform zu übertragen.

Genau darum bittet ItsColourTV den Hersteller. Ein einziger, einmaliger Charakter-Transfer von Stadia würde seine Figur retten: Sonst wäre all sein Fortschritt, all die Items, die er sich erspielt hat, im Januar 2023 weg.

Der YouTuber sagt, es gehe ihm nicht nur um sich – so wie er seien viele von der Schließung von Google Stadia betroffen. Er verliere nicht nur seinen persönlichen Fortschritt, sondern auch den Kontakt zu den Freunden, den er sich über die Jahre aufgebaut hat.

Die Leute schreiben ihm:

Sie hätten gar keine andere Plattform, um dort Red Dead Redemption 2, nur ein „mieses MacBook“.

Ein anderer sagt, jetzt müsse er sich wohl eine Xbox kaufen, Red Dead Redemption 2 noch mal zulegen und dann noch eine monatliche Abo-Gebühr zahlen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Passiert das denn? Die Story hat zumindest für viel Wirbel gesorgt: Der ursprüngliche Tweet hat mittlerweile über 5.000 Likes, viele große US-Seiten haben die Geschichte aufgegriffen – vielleicht lässt sich Rockstar doch noch erweichen.

Für einige Spieler ist Red Dead Redemption 2 die Erfüllung all ihrer Träume:

65-Jähriger hat RDR 2 schon 30-mal durchgespielt, will trotzdem nichts anderes spielen