Rainbow Six bannt riesigen YouTuber für 3 Monate: „Ich verdiene keine Vergebung, hab’s verbockt“

Rainbow Six: Siege ist seit mittlerweile 7 Jahren dauerhaft beliebt und wird noch immer stetig verbessert. Auch im E-Sports ist der Titel nach wie vor beliebt. Der Shooter steht auf MeinMMO schon seit einiger Zeit in der Liste der besten Vertreter des Genres:

„Wenn deine Kultur will, dass du andere Leute ermordest für das, was sie sind, dann ist das eine beschissene Kultur, die es nicht verdient, zu existieren.“

Was hat BikiniBodhi angestellt? Auf Twitter zoffte sich der YouTuber mit einigen anderen Fans von Rainbow Six. Es ging um die anstehenden Majors im August. Diese sollten ursprünglich in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden.

BikiniBodhi ist einer der bekanntesten Namen in Rainbow Six: Siege . Der YouTuber und Streamer unterhält seine Fans mit irren Videos und einer stets munteren Art. Nun ist er jedoch bis Juni gebannt und sagt: Das hat er verdient.

