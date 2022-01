Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Denkmal befindet sich an der Stelle, an der KiXSTAr als Profi einen besonderen Moment hatte. Ihm gelang es, im Alleingang seine fünf Gegenspieler auszuschalten – und das in gerade mal 8 Minuten.

Was ist nun passiert? Die Entwickler von Rainbow Six Siege haben dem Caster ein Denkmal im Spiel gebaut, wie man auf diesem Screenshot sehen kann, den der Esports Director von Ubisoft selbst über Twitter geteilt hat:

Michael ist gestorben, während er das tat, was er am zweitmeisten in der Welt liebte: beim Fahren. Er war alleine und niemand anderes wurde verletzt oder war beteiligt.

2020 gewann er sogar eine Auszeichnung als Esports Colour Caster of the Year.

2017 wechselte er dann die Seiten und begann eine Karriere als Kommentator. Er begleitete live die Turniere und lieferte wahlweise Beschreibungen der Vorgänge oder Analysen und Hintergründe zu den Matches. Er kommentierte unter anderem Matches in der Pro League und den Rainbow Six Invitationals 2020 und 2021.

Wer war KiXSTAr? Michael Stockley war ein bekannter Profi-Spieler und Shoutcaster von Rainbow Six Siege. Seine ersten Turniere bestritt er 2016 in der ersten Season der Pro League. Seine größten Erfolge sind:

