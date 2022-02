Rainbow Six: Siege bekommt heute endlich den Spielmodus, den sich Fans seit 7 Jahren wünschen

Rainbow Six: Siege ist seit 2015 auf dem Markt. Nach 7 Jahren bekommt es heute endlich einen Spielmodus, den Fans seit dem 1. Tag fordern. Dabei ist es einer der ältesten und gängigsten Spielmodi in Shootern. MeinMMO verrät euch mehr.

Der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege ist auch 7 Jahre nach Release sehr beliebt. Allein auf Steam spielen regelmäßig knapp 80.000 Spieler den Shooter. Doch seit dem 1. Tag fordern die Fans einen der üblichsten Shooter-Spielmodi überhaupt: Team Deathmatch.

Mit der Vorstellung der 1. Season in Jahr 7 hat Ubisoft den Fans diesen ewigen Wunsch endlich erfüllt: Ab heute könnt ihr in Rainbow Six: Siege endlich auch Team Deathmatch spielen. Und das für immer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt Im MeinMMO-Podcast reden wir darüber, warum Februar 2022 der absolute Hype-Monat für Gamer ist

Rainbow Six: Siege bring Team Deathmatch mit Year 7 Season 1

Weil Rainbow Six: Siege schon so lange läuft, teilen sie die Seasons zusätzlich in Jahre ein. Im offiziellen Vorstellungstrailer von Year 7 Season 1 wurden zahlreiche Dinge vorgestellt. Manche davon erwarten die Fans des Taktik-Shooters inzwischen, andere wurden lange gefordert. Darunter sind:

Einen neuen Charakter, die japanische Verteidigerin Azami

Eine neue Map, eine Burg in Irland, die zur Mitte der Season kommt

Angreifer dürfen ihre Charakter-Wahl in der Vorbereitungsphase überdenken

Alle Operator haben Zugriff auf alle 1x-Zielvorrichtungen

Zahlreiche Balancing-Anpassungen

Aber ein neues Feature lässt auch Spieler aufhorchen, die Rainbow Six: Siege schon lange nicht mehr gespielt haben: Der beliebte Spielmodus Team Deatchmatch kommt nach 7 Jahren endlich zum Taktik-Shooter. Damit erfüllt sich eine Fan-Forderung, die es seit Release gibt.

So sieht das in Bewegung aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das Vorstellungs-Video zu Year 7 Season 1 zeigt Team Deathmatch in Rainbow Six: Siege

Mit Year 7 Season 1, die heute startet, können Spieler in Rainbow Six: Siege sich endlich auch im Team Deatchmatch austoben.

Der Modus war letzte Season bereits auf Test-Servern zu spielen, jetzt ist es auch offiziell im Spiel. Und das für immer.

Team Deathmatch stellt das Gunplay von Rainbow Six: Siege in den Fokus

Warum wünschen sich Fans Team Deathmatch? Das Gunplay in Rainbow Six: Siege wird seit Jahren oft und viel gelobt, aber gerade Neueinsteiger und Rückkehrer haben eine schwierige Zeit mit dem Spiel. Und das Problem wird immer größer:

Nach 7 Jahren voller Updates mit neuen Maps, Charakteren, Gadgets und Waffen wurde der ohnehin komplexe Taktik-Shooter immer schwerer zu durchschauen – insbesondere für Spieler, die es selten spielen oder komplett neu sind.

Dieser beliebte Shooter braucht keinen Nachfolger

Weil ihr in Rainbow Six: Siege schnell sterbt und die Waffen nicht ganz einfach zu bedienen sind, passieren frustrierende Tode. Weil es in diesem Taktik-Shooter keine schnellen Respawns gibt, verbringt ihr also oft mehr Zeit mit dem Zuschauen eurer Mitspieler statt mit dem Zocken selbst.

Weil man vom Zuschauen auch nicht unbedingt besser ballert, wird Rainbow Six: Siege schnell frustrierend. Der „Team Deathmatch“-Modus soll hier helfen:

Dank rasanter Action mit schnellen Respawns könnt ihr das Gunplay des Taktik-Shooters in einem Spielmodus genießen, der Tode weniger drastisch bestraft. Das hilft auch dabei, die Charaktere, Maps und Waffen in einem weniger schwitzigen Umfeld zu lernen.

Was sagen die Fans? Die Fans sind erwartungsgemäß sehr glücklich über den neuen Spielmodus. Sie sehen ihn aber auch als Zusatz zum Hauptspiel, keinen Ersatz.

Deltronium sagt etwa auf reddit: „Team Deathmatch. Das war so dringend nötig.“

johnyF01 denkt, dieser Spielmodus ist „eine gute Möglichkeit, ein wenig Stress vom Hauptspiel abzubauen.“

Für RS_Superior ist TDM eine gute Neuerung. Für ihn ist das „nur ein schneller, leicht zu erlernender Spielmodus, um das Zielen zu üben und sich auf einige vollständige Spiele vorzubereiten.“

Weitere Updates für Team Deathmatch sollen ebenfalls erscheinen. Ubisoft verspricht im Video etwa neue Maps und weitere Verbesserungen zum Spawn-System, was in der Testphase noch in der Kritik stand.

Team Deathmatch ist nicht die einzige Möglichkeit für Fans von Rainbow Six, um das Gunplay und die Charaktere in einem etwas anderen Tempo zu spielen. Das Koop-Spin-Off-Spiel Rainbow Six: Extraction ist ebenfalls seit 2022 draußen, und begeistert die Spieler überraschenderweise:

Rainbow Six: Extraction ist eigentlich nichts Besonderes, aber Fans sehen Potenzial: „Ubisoft, vergeudet das nicht!“