PS5: So will Sony Lüfter und Hitze-Entwicklung nach dem Launch optimieren

So will Sony den PS5-Lüfter „post Launch“ optimieren: Laut Otori verfügt die PlayStation 5 über 3 Temperatur-Sensoren auf dem Mainboard. Mit diesen kann die Lüfter-Geschwindigkeit gesteuert werden.

Das hat Sony nach dem Launch der PS5 vor: Otori zufolge werden in Zukunft verschiedene weitere Spiele für die PS5 veröffentlicht. Und Sony wird Daten aus all diesen Spielen darüber sammeln, wie die Hitze-Entwicklung der Konsole sich dort gestaltet. Diese Daten seien der Schlüssel, um zu verstehen, wie Millionen Konsolen eine große Palette von Spielen verarbeiten – und das in verschiedenen Zuständen: kalt, warm, verstaubt und so weiter.

Doch Sony hat viel Zeit und Geld in das Hitze-Management der PS5 investiert. So wurde die Größe der PS5 durch diesen Faktor bestimmt, Flüssigmetall soll dabei helfen und auch der Lüfter ist gewaltig . Und nun hat Sony verraten, dass man vor allem beim Lüfter noch Potenzial für mögliche Verbesserungen sieht.

In einem Interview erläuterte jetzt der PS5 -Designer Yasuhiro Otori, wie Sony den Lüfter und die Temperatur-Entwicklung der PlayStation 5 auch nach dem Launch der Next-Gen-Konsole anpassen und optimieren will.

