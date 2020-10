Die Flüssigkühlung der PS5 funktioniert wie der Terminator

Mehr Dinge beim PS5 Teardown: Beim Teardown der PS5 wurden außerdem weitere interessante Dinge gezeigt. So wissen wir mittlerweile, was sich Sony gegen die Verschmutzung der PS5 durch Staub ausgedacht hat. Denn hinter der weißen Verkleidung hat Sony einen Staubfänger verborgen.

Flüssigmetall für die Kühlung besteht vor allem aus Gallium. Das verflüssigt sich schon bei einer Temperatur von 29,76 Grad. Ihr habt also einen Block Metall in der Konsole, der beim Betrieb zu schmelzen beginnt.

Was ist der Vorteil an Flüssig-Metall? Doch genug vom Terminator. Was hat es wirklich mit dem Flüssigmetall auf sich?

Das Besondere an T-1000 ist seine Gestalt. Denn er besteht aus Flüssigmetall und kann diese Masse so manipulieren, dass er verschiedene Formen annehmen kann.

Wieso erinnert das an Terminator? In Terminator gibt es den Androiden-Attentäter T-1000, der Haupt-Antagonist aus Terminator 2: Tag der Abrechnung. Der soll John Connor töten, der später der Anführer der Menschen werden soll.

