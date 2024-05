PS5: Internet schneller machen – Mit diesen 7 Tricks klappt es

Habt ihr viele Geräte im Haushalt, dann ist das Internet schnell be- oder ausgelastet. Da kann es sich lohnen, das dicke Update für Destiny 2 oder Call of Duty zu einem Zeitpunkt herunterzuladen, wo nicht alle Geräte im Haushalt das Internet brauchen.

Einige Router bieten etwa Multi User MIMO (MU-MIMO) an: Hier können mehrere Geräte am Router gleichzeitig „abgearbeitet“ werden. Beim „Single User“-Verfahren werden alle Endgeräte nacheinander bedient. Vor allem günstige Router setzen auf das zweite Verfahren.

Ein beliebter Trick, das Internet auf der PS5 schneller zu machen, ist die Änderung der DNS-Adresse. DNS steht für Domain Name System und ist das, was das Internet verwendet, um IP-Adressen zu finden und zu übersetzen. Wer sich mit dem Internet verbinden möchte, kommt nicht daran vorbei.

In einigen Fällen kann es sich lohnen vom 2,4-Ghz-Funknetz auf 5 Ghz zu wechseln. Denn in der Regel ist die Wahl des Frequenzbands auf automatisch eingestellt und wählt dann hier 2,4-Ghz.

Bei eurem Router würden wir euch empfehlen, in das offizielle Handbuch oder in den Hinweis eures Internetanbieters zu schauen. Teilweise werden gebrandete Router vom Internetanbieter (O2, Vodafone, Telekom) direkt und automatisch mit Updates versorgt.

Router zurücksetzen: In seltenen Fällen kann es sich anbieten, den Router zurückzusetzen. Doch Vorsicht: In diesem Fall sind alle Einstellungen und Daten weg, die ihr auf dem Router vorgenommen habt. Dazu gehören auch der Anrufbeantworter, Telefonbücher und andere Dinge.

