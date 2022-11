Mit diesen 5 Methoden könnt ihr bis Weihnachten noch eine PS5 bekommen

Wenn ihr euch selbst oder anderen zu Weihnachten eine PS5 schenken wollt, findet ihr in diesem Artikel einige Tipps, wie ihr bis dahin ziemlich sicher an die begehrte Konsole kommen könnt.

Bereits zwei Jahre ist es her, seitdem die PS5 am 19.11.2020 offiziell veröffentlicht wurde und noch immer ist Sonys neue Konsole nicht in den Regalen der Elektrofachmärkte zu finden. Die Nachfrage übersteigt einfach noch immer eindeutig das Angebot.

Veröffentlichungen von großen Triple A-Games wie God of War: Ragnarök, FIFA 23 und CoD: Modern Warfare 2 steigern das Interesse für die PS5 nur noch mehr.

Wie ihr trotzdem pünktlich zur Bescherung eine PS5 unter dem Weihnachtsbaum liegen haben könnt, haben wir für euch in folgenden Punkten zusammengefasst:

PS5 bei Ebay

Was gibt es über einen PS5-Kauf bei Ebay zu wissen? Der einfachste und schnellste Weg, um an eine PS5 zu kommen, ist sicherlich der einer (gebrauchten) Konsole bei Ebay. Neben dem Umstand, dass man sich bei gebrauchten Geräten nie wirklich sicher sein kann, ob die Konsole oder der Controller einwandfrei funktionieren, gibt es aber noch einen Grund, weswegen wir von dieser Methode abraten würden: die Preise.

Die meisten Händler, die die PlayStation 5 auf Ebay anbieten, verlangen einen Preisaufschlag von 200 €. Letzten Endes müsst ihr natürlich für euch selbst entscheiden, ob ihr das 1,5-fache von Sonys UVP für die Konsole zahlen wollt.

Da Sony aber bereits angekündigt hat, dass sie ihre Produktionen deutlich nach oben schrauben wollen – ein Fakt, der sich auch bereits hierzulande bemerkbar macht – sind wir sicher, dass ihr mit ein wenig Geduld auch zum Originalpreis glücklicher Besitzer einer PS5 sein werdet.

Sony hatte vor einigen Wochen erklärt, dass man die Produktion deutlich steigern wolle, damit die Leute in der Urlaubszeit zocken können.

Der Klassiker: PS5 bei einem Drop online bestellen

Was sind PS5-Drops? Auch zwei Jahre nach Markteinführung wird die PS5 noch immer vornehmlich über sog. „Drops“ vertrieben. Hierbei werden die von den Händlern erhaltenen PS5-Kontingente ohne Vorankündigung in den jeweiligen Online-Shops freigeschaltet. Die Verkaufsaktionen gehen dann so lange, bis der Vorrat verkauft ist.

Da aber in der Regel zuvor nicht bekannt ist, wie hoch die Stückzahl der zu verkaufenden PlayStation 5 tatsächlich ist, sind Drops leider ein wenig zuverlässiger Weg, um an eine PS5 zu kommen. Zudem gibt es noch immer eine Menge Scalper, die im Aufkaufen von reihenweise Konsolen ein lukratives Geschäftsmodell für sich ausgemacht haben.

Außerdem herrschen zwischen den einzelnen Drops häufig mehrere Wochen komplette Funkstille, da die Händler warten müssen, bis sie wieder mit neuen Kontingenten versorgt werden.

Den besten Tipp, den wir euch geben können, um trotzdem bei Drops erfolgreich zu sein, ist unseren PS5-Ticker regelmäßig zu verfolgen.

In den letzten beiden Jahren gelang es uns so, unzähligen Leserinnen und Lesern den Kauf der Konsole zu ermöglichen. Unser Ticker hält euch wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und berichtet ausführlich über Fakten, Spekulationen und Gerüchten zu anstehenden Drops. Wenn ihr unseren Liveticker im Auge behaltet, sinkt die Chance, dass ihr Verkaufsaktionen der beliebten Konsolen verpasst.

PS5 in Sony hauseigenem Store PlayStation Direct kaufen

Was ist PlayStation Direct? Vor ziemlich genau einem Jahr startete PlayStation Direct auch in Deutschland. In den USA gab es Sonys hauseigenen Store schon etwas länger. Im Online-Shop verkauft Sony vornehmlich Spiele, Zubehör wie farbige Sideplate und Controller und eben auch die PS5.

Zum Launch der Homepage vor einem Jahr kam es zunächst noch zu einigen technischen Problemen und auch der Zahlungsvorgang lief häufig nicht rund. Zudem wurde meistens langjährigen PSN-Kunden das Recht auf den Kauf einer PS5 eingeräumt und diese vorab per E-Mail benachrichtigt. Nur selten kam es nach einem exklusiven Sale noch zu einem öffentlichen Verkauf.

Das hat sich mittlerweile aber geändert. PlayStation Direct hat sich als verlässlicher Online-Shop etabliert, der in ziemlich regelmäßigen Abständen die PS5 verkauft. In der Regel werden mehrere Bundles, sowie in der Regel beide „nackte“ Versionen der Konsole – mit und ohne Disc-Laufwerk – angeboten.

Auch anlässlich des Black Fridays gab es wieder einen solchen Werksverkauf, in dem mehrere Bundles angeboten wurden.

PS5 im stationären Handel vorbestellen und Wartelisten

Gibt es die PS5 überhaupt im stationären Handel? Nicht wenige Elektromärkte bieten euch mittlerweile die Möglichkeit, euch auf eine Warteliste für die PS5 zu setzen. Den meisten Erfolg dürftet ihr hierbei bei Expert und GameStop haben, welche sie beide bereits vor längerer Zeit aus dem Onlineverkauf verabschiedet haben und sich vollends auf den stationären Handel konzentrieren.

Aber auch einige Media Markt- und Saturn-Filialen bieten euch mittlerweile die Möglichkeit, die begehrte Konsole gegen eine Anzahlung von 100 Euro vorzubestellen.

Da die Händler solche Verkaufsaktionen aber so gut wie nie ankündigen oder groß bewerben, empfehlen wir euch deswegen, am besten direkt bei der Filiale eures Vertrauens anzufragen. In der Vergangenheit hat sich persönliches Nachfragen im Geschäft sowie eine Kontaktaufnahme via E-Mail am besten bewährt. Von telefonischen Anfragen raten wir ab, da ihr ohnehin in den allermeisten Fällen in einem zentralen Callcenter herauskommen werdet.

PS5 mit einem Tarifbundle kaufen

Was gibt es über PS5-Tarifbundles zu wissen? Immer wieder bieten verschiedene Unternehmen die PS5 im Bundle mit einem Tarifvertrag an. Zwei Deals, die in regelmäßigen Abständen immer wieder verfügbar werden, sind:

Überlegt euch gut, ob die Tarife und Konditionen für euch Sinn machen. Wenn ihr euch aber für den Abschluss eines Vertrags entscheidet und die Anzahlung noch im November überweist, dürfte es mit der PS5 zur Bescherung klappen.

Die PS5 verfügt über eine ganze Reihe an Shortcuts, die euer Nutzererlebnis deutlich verbessern.

