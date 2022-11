Wer jetzt den „MeinÖkoTarif“ bei E wie einfach abschließt, kann sich für nur 199€ eine PS5 Standard Edition mit zwei Controllern dazu sichern.

Natürlich möchte nicht jeder, der nach einer PS5 sucht auch gleich einen zwölfmonatigen Vertrag abschließen – wenn ihr aber gerade zufällig daran interessiert seid, ist das die perfekte Gelegenheit für euch. Vielleicht gefällt euch euer derzeitiger Energieanbieter nicht oder ihr möchtet gerne auf eine umweltfreundliche Alternative umsteigen, so oder so könnte dieses Angebot perfekt für euch sein.

Für nur 199€ bekommt ihr zu eurem neuen Ökostromtarif bei E wie einfach jetzt eine PS5 (Standard Edition) mit gleich zwei Controllern. Wie viel der Tarif monatlich kostet, hängt natürlich von eurem Bedarf ab. Den Preis könnt ihr aber direkt auf der Angebotsseite berechnen.

Deshalb lohnt sich das PS5-Angebot

Ihr wisst wahrscheinlich schon, warum ihr eine PS5 wollt, deshalb müssen wir gar nicht mehr die genauen Hardware-Details auflisten. PC-Gaming wird immer teurer und die PS4 kommt mit den neuesten Spielen wie God of War Ragnarök stark an ihre Grenzen, das Upgrade zur neuen Konsole lohnt sich also allemal. Zudem bekommt ihr noch einen zweiten Dualsense dazu. Egal ob ihr oft mit einem Freund zusammen spielt oder einfach gerne ein Back-up habt, falls der erste doch mal fliegen lernen sollte, ist so einer immer gut zu haben.

Normalerweise zahlt ihr für dieses Bundle 619€, aber in Kombination mit dem Tarif spart ihr ganze 420€. Selbst mit einem Controller im Sale werdet ihr die Konsole nicht so günstig bekommen, denn die PS5 wird in nächster Zeit wohl noch nicht heruntergesetzt sein.

Energieanbieter wechseln leicht gemacht

Das ist ja alles schön und gut, aber was ist mit dem Tarif selbst? Wie bereits erwähnt können wir euch nicht genau sagen, wie viel dieser monatlich kostet, da es von eurem Verbrauch und eurem Wohnort abhängig ist. Gebt eure Daten einfach in den Angebotsrechner auf der Seite von E wie einfach ein und ihr werdet zu einem Angebot weitergeleitet. Die PS5 bekommt ihr dann für 199€ im „MeinÖkoTarif“. Die Mindestlaufzeit beträgt hier zwölf Monate. Achtung: Wenn ihr den Vertrag vor Ablauf der Mindestlaufzeit kündigt, wird der volle Preis für die PS5 fällig.

Wenn ihr euch dazu entschlossen habt, den Vertrag abzuschließen wird erst einmal eure Bonität geprüft. Anschließend wird die Zuzahlung von 199€ fällig und sobald diese abgeschlossen ist, sollte die PS5 nach etwa 14 Tagen bei euch eintreffen. Den Wechsel von eurem alten Anbieter übernimmt komplett E wie einfach, ihr müsst euch also keine Gedanken darum machen.