Die PS Plus Spiele im Februar 2020 sind bekannt und die Spieler sind begeistert: Die neuen Games sorgen für gute Laune.

Diese Spiele gibt es im Februar: Im Februar 2020 bietet PS Plus streng genommen gleich fünf Spiele. Neben einer Simulation und einem VR-Spiel ist unter den Titeln auch eine echte Klassiker-Trilogie:

Bioshock: The Collection (alle 3 Teile)

The Sims 4

Firewall Zero Hour

Die neuen Spiele sind ab dem 4. Februar als Download verfügbar. Und so, wie die aktuellen Reaktionen auf die Spiele aussehen, dürften da wohl einige PS4-Spieler auf den „Laden“-Button drücken.

Spieler sind begeistert – Februar bietet richtig starke Titel

So fällt das Echo aus: Im letzten Monat bot PS Plus mit der Uncharted-Collection bereits einen klassischen Dreiteiler. Dazu kam der Goat Simulator – und gerade dieses Spiel wurde im Januar von vielen Spielern kritisch gesehen. In diesem Monat gestalten sich die Reaktionen allerdings deutlich positiv.

Das Ankündigungs-Video der Spiele auf YouTube wurde überwiegend positiv bewertet. Und auch die Stimmen in den Kommentaren zeigen: Diesmal haben die Spiele offenbar den richtigen Geschmack getroffen.

„Ich habe noch nie Bioshock gespielt und wollte immer wissen, was es mit dem Hype auf sich hat. Ich besitze bereits Sims 4 (tolles Spiel), vielleicht versuche ich es mal mit Firewall. Dies ist eigentlich ein guter Monat“, findet etwa User „Duecys“.

Viele der positiven Kommentare beziehen sich insbesondere auf die Bioshock-Collection. Ein Video von „Inside Playstation“ zu den neuen Spielen kommentiere ein User: „Wer soll das denn alles zocken?! Bin noch bei der Uncharted Trilogie, jetzt noch eine Trilogie, und seit Weihnachten hab ich ne VR-Brille.“ Mit Firewall ist auch ein passendes Spiel für VR-Spieler dabei – was ebenfalls bei vielen vorbeikommt.

