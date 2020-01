Microsoft hat die Spiele in Xbox Games with Gold für Februar 2020 angekündigt. Mit dabei ist ein Klassiker von 2004. Spieler sind nicht durchweg begeistert, aber ein wenig Freude gab es schon.

Das sind die Xbox Games with Gold im Februar: Wie immer gibt es vier verschiedene Spiele in den Games with Gold. Die Auswahl ist gemischt aus Rennspielen, Adventures und Shootern:

TT Isle of Man (Xbox One, verfügbar vom 1. Februar bis 29. Februar)

Call of Cthulhu (Xbox One, verfügbar vom 16. Februar bis 15. März)

Fable Heroes (Xbox 360, verfügbar vom 2. Februar bis 15. Februar)

Star Wars: Battlefront (Xbox, verfügbar vom 16. Februar bis 29. Februar)

An sich eine gute Mischung, jedoch sind die Bewertungen einiger der Spiele deutlich unter dem Durchschnitt. So kommt Fable Heroes gerade einmal auf eine Metascore von 55. Nur Battlefront scheint viele Spieler zu freuen.

Die Reaktionen sind dennoch durchwachsen. Das Video hat nach nur wenigen Minuten bereits 677 Downvotes auf YouTube zu 1807 Upvotes. Damit ist es zwar noch positiv, aber mit einem sichtlich negativen Einfluss.

Games with Gold: Wenig Begeisterung, wenig Beschwerden

So reagieren die Spieler: Auf YouTube sind die Kommentare zum größten Teil noch positiv und Spieler freuen sich besonders über Call of Cthulhu und Star Wars: Battlefront. Die anderen Spiele scheinen sie aber kalt zu lassen. So schreibt Nutzer Umanabro: „Das originale Battlefront. Mehr sehe ich hier nicht.“

Sorgt einigermaßen für Freude: Das originale Battlefront von 2004.

Auf reddit sind die Kommentare sogar noch etwas spitzer. Hier sind sich die meisten Spieler einig: Die Spiele sind nicht gut, aber wenigstens besitzen sie keines davon. Nutzer UbisoftKenobi geht dabei härter ins Gericht: „Naja, ich besitze keines dieser Spiele. Dann wieder gibt es einen Grund, warum ich keines davon besitze.“

Der größere und teuerste Titel TT Isle of Man schneidet bei den meisten Fans am schlechtesten ab.

Das finden sie trotzdem gut: Dennoch sind auch viele Spieler glücklich über die Möglichkeit, Call of Cthulhu und Battlefront spielen zu können.

Call of Cthulhu hat zwar ebenfalls nur eine Metascore von 66, ist aber eine Art „Liebhaber-Spiel“. Der Cthulhu-Mythos ist weit bekannt und hat weltweit viele Fans, die gerne in der Welt von Lovecraft versinken. Call of Cthulhu lädt genau dazu ein.

Call of Cthulhu ist ganz schön düster.

Battlefront dagegen gilt zusammen mit dem ursprünglichen Battlefront 2 als das „wirklich gute“ Battlefront. Nachdem das neue Battlefront 2 2017 erschien, gab es immer wieder Kritik am Spiel und an EA. Es gab sogar einen denkbar unbeliebten Weltrekord für das Spiel.

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf die Spiele oder seht ihr das auch eher kritisch?

