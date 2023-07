Zusätzlich zu den Spielen gibt es noch Gratis-Inhalte für Free2Play-Spiele und exklusive Angebote, die euch in Sales noch einiges sparen lassen. Zudem erhaltet ihr die Möglichkeit, eure Spielstände in der Cloud zu speichern.

Was bringt PS Plus Essential? PS Plus Essential ist die erste Stufe des PS-Plus-Abosystems von Sony und wichtig, wenn ihr Online-Spiele zocken wollt. Außerdem bekommt ihr jeden Monat mindestens drei Spiele für eure Bibliothek. Vorausgesetzt, ihr habt das PS-Plus-Essential-Abo noch, wenn ihr eines der Spiele dann spielen wollt.

Mit Chained Echos hat der deutsche Entwickler Matthias Linda eine Hommage an die 16Bit-Spiele der 90er-Jahre erschaffen. Rundenbasierter Kampf im Stile der frühen „Final Fantasy“-Spiele trifft eine spannende Geschichte – Mechaniken und Story entfalten sich im Spiel immer weiter und sorgen für dutzende Stunden an Unterhaltung.

Ein charismatisches, kleines Horror-Spiel mit spannender und flotter Story. Ein typisches Spiel für PS Plus, das man abseits der großen Kracher entdecken kann. Der Titel ist jetzt einige Monate auf dem Markt und wäre ein passender Kandidat – einen Test zu The Chant könnt ihr bei den Kollegen der GamePro lesen .

Am 26. September erscheint mit „Phantom Liberty“ das erste Bezahl-DLC für Cyberpunk 2077 und der August wäre ein passender Monat, um mit PS Plus die DLC-Verkäufe anzukurbeln. Alle Infos zum DLC findet ihr bei den Kollegen der GameStar: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Alle Infos zu Release und Story des DLCs .

Welche Games könnten im August kommen? Aktuell gibt es keine Leaks zu PS Plus im August 2023. Wir haben uns jedoch in der Community ein wenig umgesehen, Gerüchte gecheckt und listen euch ein paar mögliche Titel auf.

Wie sieht der Zeitplan aus? Bei PS Plus gibt es einen festen Termin für die Freischaltung der kostenlosen Spiele – der erste Dienstag des neuen Monats. Erfahrungsgemäß werden die Spiele am Mittwoch die Woche davor vorgestellt:

