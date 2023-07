PS Plus Essential: Die Gratis-Spiele im Juli kommen heute – Ein großer Shooter ist das Highlight des Monats

Mit dem Rengoku-Event zieht neuer Content in Rainbox Six Siege ein – euch erwarten Ninjas, Wurfmesser und ein exklusiver Spielmodus.

Habt ihr sogar PS Plus Extra? Dann schaut in unsere Liste mit Geheimtipps aus dem Abo:

Dieser Monat bietet mit CoD: Black Ops Cold War nicht nur für Shooter-Freunde etwas Großes. Thriller-Fans können die Atmosphäre in Alan Wake aufsaugen und in Endling – Extinction is Forever erlebt man die Umweltkatastrophe aus der Sicht eines Tieres.

Das Spiel thematisiert in seinen verwüsteten Umgebungen reale Umweltprobleme und welche Einflüsse auf die Tierwelt entstehen. Hierbei sei gesagt, dass es ein höchst emotionales Spiel sein kann, das harte Themen darstellt. Deshalb solltet ihr auch in der richtigen Verfassung sein, wenn ihr das Spiel spielt.

Auch ein kleineres Spiel findet seinen Weg zum Essential-Abo: Endling – Extinction is Forever. Ihr spielt hier eine Fuchsmutter, die mit ihren 3 Jungen versuchen muss zu überleben. Man erkundet verschiedene Gebiete in Cel-Shading-Optik.

Alan Wake Remastered ist die verbesserte Version des Originals aus dem Jahre 2010. In diesem Thriller spielt man den Autor Alan Wake, der seine verschollene Frau in der Stadt Brigth Falls sucht. Dabei plagt ihn eine mysteriöse Gestalt, die die Menschen gegen ihn wendet.

CoD: Black Ops Cold War ist der aktuellste Teil der von Treyarch entwickelten Black Ops -Reihe. Diesmal befindet ihr euch im Kalten Krieg der 80er-Jahre. Die hochgelobte Einzelspieler-Kampagne bringt euch an mehrere Schauplätze auf der ganzen Welt. Mit dabei sogar Berlin. Auch die GamePro lobte in ihrem Test die Kampagne des Spiels.

Welche Spiele gibt es? In eurem Essential-Abo erhaltet ihr bei PS Plus folgende 3 Spiele im Juli 2023.

