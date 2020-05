PS Plus: Leak verrät wohl das 2. Gratis-Spiel im Juni – „Star Wars“-Fans freuts

Nachdem bereits Call of Duty: WW II als eines der monatlichen PS Plus Gratis-Spiele für die PS4 im Juni 2020 offiziell bestätigt wurde, macht nun ein Leak die Runde. Dieser will bereits vor der offiziellen Bekanntgabe auch das 2. PS-Plus-Spiel kennen. Was ist dran?

Das erste PS-Plus Spiel für Juni steht schon fest: Heute gibt Sony gegen 17:30 Uhr offiziell die monatlichen PS Plus Gratis-Games für den Juni 2020 bekannt.

Ein Spiel steht dabei bereits fest – nämlich Call of Duty: Word War 2. Das hat PlayStation über seinen offiziellen Twitter-Account bereits am 25.05. angekündigt. Doch nicht nur die Bekanntgabe erfolgte in diesem Fall früher als gewohnt, auch steht CoD: WWII bereits im PS Store für alle Abonnenten kostenlos zur Verfügung – eine Woche früher, als es eigentlich üblich ist.

Übrigens, falls ihr Glück hattet und den Download gestern rechtzeitig gestartet habt, könnt ihr vielleicht noch 1.100 CoD-Punkte gratis abstauben, die ihr dann beispielsweise auch in Warzone oder bei CoD: Modern Warfare ausgeben könnt. Mehr dazu hier: PS Plus verschenkt Punkte für CoD MW & Warzone, aber nur, wenn ihr schnell genug wart.

Wird ein Star-Wars-Titel das 2. Gratis-Spiel für PS Plus im Juni?

Was hat es mit dem Leak auf sich? Auf YouTube hat der recht kleine Kanal PlayStation Gaming vor Kurzem ein neues Video online gestellt. Dabei handelt es sich offenbar um einen Teaser, der Werbung für die Days of Play macht und gleichzeitig auch die PS-Plus-Spiele für den Juni anreißt.

Welches Spiel kommt laut Leak? Im Clip ist neben Call of Duty: WW 2 auch der Shooter Star Wars Battlefront II zu sehen – sehr zur Freude zahlreicher Star-Wars-Fans.

Neben einem umfangreichen Multiplayer bietet das Spiel auch eine durchaus sehenswerte Story für Singleplayer-Fans. Sollte sich der Leak bestätigen, dürfte sich ersten Reaktionen zufolge eine ganze Menge Spieler darauf freuen.

Damit gäbe es mit PS Plus im Juni dann schon 2 hochkarätige Shooter als kostenlose Spiele.

Wie wahrscheinlich ist der Leak? Da es sich um einen Leak handelt, sollte man die mutmaßliche Info bis zur offiziellen Vorstellung heute Abend definitiv mit Vorsicht genießen.

Doch auch wenn der Channel vergleichsweise klein ist – das Video sieht authentisch und offiziell aus. Wäre es eine Finte, dann hätte der Macher ganz schön viel Aufwand für einen kurzen „Spaß“ betrieben. Es bedarf hier nämlich um einiges mehr Arbeit, als nur ein Bild oder ein Screenshot zu fälschen.

Es könnte also durchaus sein, dass der Leak auch Recht hat. Und lange warten müssen wir nicht mehr. Heute gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit sollte Sony dann ganz offiziell das gesamte PS-Plus-Lineup für den Juni 2020 bekannt geben.

Könnte es trotz frühem CoD: WW II trotzdem noch 2 Spiele geben? Das geleakte Video zeig nur zwei Spiele. Doch einige halten es für möglich, dass Call of Duty: WW II ein Bonus ist und heute noch 2 weitere Games angekündigt werden könnten.

Denn regulär gibt es mit PS Plus 2 monatliche Gratis-Spiele für die PlayStation 4. Doch es gab auch Monate, wo man auch Bonus-Spiele erhalten hat, beispielsweise im Februar 2020. Dort haben PS-Plus-Abonnenten neben The Sims 4 und der BioShock Collection (umfasst bereits 3 Spiele), zusätzlich noch den VR-Shooter Firewall Zero Hour erhalten.

Ob Call of Duty nur ein Bonus war oder ob es sich bei den 2 in Video gezeigten Spielen um das tatsächliche Line-up handelt, werden wir bereits in Kürze ganz offiziell erfahren.

Übrigens, bis zur nächsten Woche könnt ihr euch mit PS Plus noch die Gratis-Titel für den Mai sichern: PS Plus Mai 2020: Schnappt euch jetzt 2 der besten Simulationen für die PS4.