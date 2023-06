Nach 50 Jahren erscheint nun ein Fantasy-Film, der einen „lebenslangen Traum“ erfüllen soll

Die Produktion von The Primevals begann in den frühen 1970ern. Nach rund 50 Jahren wurde der Fantasy- und Sci-Fi-Film nun fertiggestellt. Ein erster Trailer wurde bereits veröffentlicht.

Nach Jahrzehnten erscheint mit The Primevals schon bald ein Fantasy-Film mit Stop-Motion-Elementen, voller mystischer Kreaturen.

Der Vater des Filmprojekts war David Allen, ein bekannter Animator im Bereich Stop-Motion und Special-Effects. So arbeitete er an bekannten Projekten wie The Howling, Twilight Zone: The Movie oder Young Sherlock Holmes.

Hier seht ihr den Trailer zu The Primevals:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt via YouTube

The Primevals soll David Allens Traum wahr machen

Gegen Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahren startete der Animator mit seinem absoluten Traumprojekt und wollte darin alle Elemente einbringen, die er aus der Science-Fiction und Fantasy-Bereich spannend fand.

1994 arbeiteten Charles Band, der Gründer von Full Moon und David Allen gemeinsam an der ambitionierten Filmidee, die das bisher größte Projekt des Studios werden sollte.

Die Szenen mit dem echten Cast wurde in Rumänien und den Alpen gedreht. Danach war eine lange Post-Production geplant, in der Allen zahlreiche Special Effects einbauen wollte.

Jedoch erkrankte David Allen und verstarb schließlich im Jahr 1999.

The Primevals lag lange auf Eis und Fans fragten sich, ob sie jemals das fertige Ergebnis zu sehen bekämen. Doch dann schloss sich Chris Endicott gemeinsam mit Charles Band zusammen, um das letzte Projekt seines Mentors fertigzustellen.

Der Film soll dabei eine Hommage an den verstorbenen Animator werden, und die „die einzigartige Vision und den Lebenstraum von David Allen erfüllen“ (via indiegogo.com).

Worum geht es in Primevals? In dem Fantasyfilm macht sich eine Gruppe Forscher zu einer Expedition auf, um einen Yeti zu finden. Dabei stoßen sie auf eine Zivilisation von Echsenmenschen, die den Menschen nicht besonders wohlgesonnen scheinen.

Wann erscheint The Primevals? Am 23. Juli 2023 wird der Film seine Welt-Premiere in Montreal im Rahmen des Fantasia International Film Festivals haben.

Wenn ihr immer auf der Suche nach guten Fantasy-Filmen seid, schaut in unserer Liste vorbei:

Das sind die 7 besten Fantasy-Filme aller Zeiten via IMDb