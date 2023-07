Ihr sucht noch nach einem sehr guten Controller für PC oder eure Xbox? Der Razer Wolverine ist ein sehr empfehlenswertes Modell. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann erklärt euch, warum sich das Modell für euch lohnen könnte.

Ich verwende bereits seit gut 3 Jahren den Razer Wolverine V2 an meinem heimischen Rechner. Und für mich ist der Razer-Controller die beste Wahl am PC, wenn man auf Wireless verzichten kann und nicht gleich 150 Euro für den Elite Series 2 zahlen möchte. Meinen Test zum Razer Wolverine V2 lest ihr hier auf MeinMMO.

Aktuell liegt der Preis bei rund 60 Euro:

Hervorragende Haptik, insbesondere für große Hände

Was macht den Controller so gut? Den größten Pluspunkt bekommt der Wolverine V2 in meinen Augen für die deutlich bessere Haptik im Vergleich zum offiziellen Produkt. Denn die Griffe sind gummiert, der Controller von Microsoft ist sehr glatt. Damit spielt es sich deutlich angenehmer.

Die Haptik der Tasten, das „Klicky“-Gefühl ist ein weiterer Pluspunkt. Dadurch fühle ich mich deutlich präziser als mit anderen Controllern. Die mecha-taktilen Knöpfe und das Steuerkreuz fühlen sich schon toll an.

Und weil ich die Kritik unter gefühlt jedem Test zu Razer-Hardware lese: Der Controller hat mich in den letzten 3 Jahren kein einziges Mal im Stich gelassen und ich nutze den Controller normalerweise mehrfach in der Woche. Oder meine Partnerin spielt damit an ihrem Rechner.

Welche Probleme gibt es? Der Controller ist nur kabelgebunden verwendbar und das Kabel ist obendrein nicht abnehmbar. Das ist ärgerlich, aber einen Kabelbruch hab ich in den letzten Jahren nicht gehabt. Dennoch ist es auch zum Verstauen des Controllers ärgerlich, dass das Kabel nicht abnehmbar ist.

Einige Tasten liegen außerdem etwas gewöhnungsbedürftig auf der Rückseite und für kleinere Hände nur bedingt erreichbar: Während ich die Tasten gut drücken kann, hat meine Partnerin Schwierigkeiten, die Tasten auf der Rückseite zu erreichen.

Echte Paddles gibt es ebenfalls nicht, aber diese vermisse ich auch nicht. An der PS5 habe ich die Paddles mit dem DualSense Edge (zum Test) jedoch sehr zu schätzen gelernt.

Ebenfalls etwas nervig ist die Software. Viele Tasten lassen sich neu belegen, aber eben nur über die Software von Razer.

Pro hervorragende Haptik mit gummierten Griffen

gute Verarbeitung

mecha-taktikle Knöpfe, die toll “klicken”

gut für große Hände geeignet Contra schwache Software

keine Paddles

kein abnehmbares Kabel

In der Praxis ist der Elite Series 2 von Microsoft immer noch das bessere Produkt, kostet aber auch 80 bis 100 Euro mehr (je nach Angebotslage). In den meisten Situationen ist der Wolverine V2 für mich aber mehr als ausreichend, ohne dass ich den ganzen Zusatzkram vom Elite Series 2 wirklich vermisst hätte.

