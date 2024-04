Pokémon GO: „Welt voller Wunder“ bringt jetzt Schritt 3 und 4 – Alle Aufgaben & Belohnungen

Pokémon GO erweitert die Spezialforschung „Welt voller Wunder“. Was euch in Schritt 3 und 4 erwartet, fassen wir hier für euch zusammen.

Was ist das für eine Forschung? Die Spezialforschung „Welt voller Wunder“ erschien mit der gleichnamigen Jahreszeit in Pokémon GO. Sie startete am 1. März 2024.

Die Forschung wird im Laufe der Jahreszeit, also bis zum 1. Juni 2024, immer wieder erweitert. Sie dreht sich um die Ultrabestie Venicro. Bislang waren allerdings nur die Schritte 1 und 2 verfügbar.

Seit dem Start des Events „Angemessene Überraschungen“ sind nun auch die Schritte 3 und 4 freigeschaltet. Was ihr dort erwarten könnt, zeigen wir euch hier.

Achtung: Wer sich lieber überraschen lassen möchte, sollte nicht weiterlesen.

Welt voller Wunder – Schritt 3 von 5

Aufgabe Belohnung Fange 30 Pokémon Begegnung mit Garstella Drehe 15 PokéStops 5 Hypertränke Verwende 20 Power-Ups bei Pokémon 5 Beleber Lande 20 großartige Würfe 15 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Nach Abschluss der Aufgaben erhaltet ihr 50 Bonbons für Venicro sowie 803 EP.

Welt voller Wunder – Schritt 4 von 5

Aufgabe Belohnung Schließe 15 Feldforschungen ab Begegnung mit Hisui-Baldorfish Erkunde 10 Kilometer 7 Sananabeeren Fange 25 verschiedene Arten von Pokémon 5 Top-Beleber Besiege 5 Rüpel von Team GO Rocket 2 mysteriöse Teile

Stufenbelohnung: Hier gibt es 50 weitere Bonbons für Venicro sowie erneut 803 EP.

Was ist mit Schritt 5/5 von Welt voller Wunder?

Hier heißt es wieder: gedulden. Denn Professor Willow ist derzeit weiter am Forschen, was bedeutet, dass der nächste Schritt erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen wird.

Es ist aber zu vermuten, dass es in Sachen Venicro weitergeht – denn diese Ultrabestie hat, im Gegensatz zu den anderen, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.

