Pokémon GO: So entwickelt ihr Wadribie für die Sammler-Herausforderung „Käferkrabbelei“

Wie gefallen euch die Inhalte zur Sammler-Herausforderung? Konntet ihr schon ein weibliches Wadribie entdecken? Oder hattet ihr noch eines in euer Sammlung? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Wo kann man die gesuchten Pokémon finden? Alle gesuchten Pokémon spawnen während des Events in der Wildnis. Nincada kann darüber hinaus auch in den Raids der Stufe 1 gefunden werden.

Pokémon GO: Raid-Tag mit Mega-Skaraborn startet am Wochenende – So nutzt ihr ihn richtig

Pokémon GO kündigt mit einem Video ein großes Update an

Darum ist Wadribie in Pokémon GO so schwer zu entwickeln

Könnt ihr kein weibliches Wadribie finden und habt auch keines mehr in eurer Sammlung, könnt ihr alternativ auch einen anderen Trainer fragen, ob er euch ein Exemplar tauschen kann. Warum es im Spiel so viele männliche Wadribie gibt, erklären wir euch im nachfolgenden Artikel:

Während des Käferkrabbelei -Events spawnen Wadribie jedoch häufiger in der Wildnis, wodurch auch eure Chancen auf weibliche Exemplare steigen. Achtet also genau auf eure Umgebung.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Monstern, kann sich nämlich nur die weibliche Form von Wadribie entwickeln. Um die Sammler-Herausforderung zu lösen, müsst ihr also nach einem entsprechenden Exemplar Ausschau halten oder eines davon aus eurer Sammlung nutzen. Ihr erkennt es an der roten Markierung oberhalb seiner unteren Wabe.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Um welche Herausforderung geht es? In Pokémon GO läuft bis zum 17. April 2024 das Event Käferkrabbelei , bei dem ihr auf die verschiedensten Monster des Typen Käfer treffen könnt. Dabei hat euch Niantic gleich 4 verschiedene Sammler-Herausforderungen zur Verfügung gestellt. Bei diesen müsst ihr jedoch nicht nur Pokémon fangen, sondern diese auch entwickeln.

In Pokémon GO müsst ihr gerade Wadribie zu Honweisel entwickeln, um die Sammler-Herausforderung zur Käferkrabbelei zu lösen. Wir von MeinMMO zeigen euch, was ihr dabei beachten müsst.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to