Pokémon GO verkauft für 6 Euro ein Ticket für Dezember – Diese Boni bringt „Eierlei Zugang“

Natürlich gibt es neben dem Ticket auch noch weitere Events im Dezember in Pokémon GO .

Für wen lohnt sich das Ticket? Wenn ihr den Temperaturen trotzt, viel unterwegs seid und euer Level hochtreiben wollt, könnte das Ticket von Vorteil sein. Die dreifachen Erfahrungspunkte und die erhöhte Anzahl an Eiern, die durch die täglichen Einweg-Brutmaschinen ausbrütbar sind, können für eine große Menge an Erfahrungspunkten sorgen.

Im Dezember bringt Pokémon GO das Eierlei Zugang -Ticket. Hier erfahrt ihr, was drin steckt, was es kostet und wie lange es läuft.

