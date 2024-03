Pokémon GO: Trainer ertauscht sich sein erstes „perfektes“ Pokémon, und es könnte kaum ein cooleres sein

Manche Pokémon in Pokémon GO sind seltener als andere. Ein Trainer schnappte sich nun eines der seltensten – mit Werten, die man sich nicht besser wünschen könnte.

Um welches Pokémon geht es? Im subreddit zu Pokémon GO begeistert ein Trainer die Community gerade mit einem Bild, auf dem das Ergebnis seines jüngsten Tausches zu sehen ist.

Bei dem Monster handelt es sich um Mewtu – aber nicht irgendeines, sondern das mit der Rüstung. Den Post könnt ihr euch hier anschauen:

Doch damit nicht genug: Wie der Trainer „Wonderful-Ear-5003“ beweist, hat er nicht einfach nur das seltene Monster bekommen, sondern hatte auch noch riesiges Glück. Bei dem Tausch wurde ein zufälliger „Glückstausch“ getriggert, was bedeutet, dass es sich jetzt um ein Glücks-Pokémon handelt, das man für deutlich weniger Sternenstaub hochleveln kann.

Und weil das noch nicht reicht: Perfekte Werte hat das Monster auch noch bekommen, als die Werte beim Tausch neu gewürfelt wurden. Kurz: Er besitzt nun eines der seltensten und begehrtesten Monster im Spiel, und das in „perfekt“. Wie der Trainer beschreibt, ist es das erste „perfekte Glücks-Pokémon“, das er je bekommen hat. Was für ein Start für eine Sammlung!

Was macht das Rüstungs-Mewtu so besonders?

In den Kommentaren melden sich Trainer sichtlich beeindruckt zu Wort. Man liest Kommentare wie:

„Bewahre dir das für immer“ (via reddit).

„Das ist dein offizieller Höhepunkt, von hier an kann es nur noch abwärts gehen“ (via reddit).

„Glückwunsch! Du bist der Auserwählte, mein Freund“ (via reddit).

Aber was macht das Monster so speziell?

Die Antwort: Zum einen ist es schlichtweg Mewtu in einer Sonderform, die dank hoher Defensivwerte auch noch stark in der PvP-Liga agieren kann. Die Rüstungs-Variante ist außerdem ikonisch, weil sie im ursprünglichen Pokémon-Film „Mewtu gegen Mew“ und in dessen Remake 2019 auftauchte.

Aber der Hauptgrund ist, dass es dieses Monster nur sehr kurz in Pokémon GO gab – und das wiederum ist schon lange her. Erstmals erschien das Pokémon passend zum Release des Pokémon-Film-Remakes und des Pokémon Day im Jahr 2019, danach tauchte es im Februar 2020 nochmal auf.

Mittlerweile kann man also nur noch hoffen, genau wie der Trainer aus dem Post auf einem Weg daran zu kommen: über einen Tausch. Und wenn der dann auch noch solche Werte mitbringt, ist das natürlich der Hauptgewinn.

Grundsätzlich gehört Rüstungs-Mewtu zu einer Reihe von Pokémon, die nach langer Zeit gern mal wiederkommen könnten. Dazu zählt auch das Monster Zarude – doch dessen Rückkehr wurde kürzlich angekündigt.