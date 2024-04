Pokémon GO: Trainer fehlt genau das Item, das man wirklich immer braucht – Im schlechtesten Moment

Oft ist der Beutel in Pokémon GO eher zu voll als zu leer. Doch ein Trainer schaffte es, plötzlich keine Pokébälle mehr zu haben – was vom Spiel direkt bestraft wurde.

Plötzlich keine Bälle mehr: In der reddit-Community zu Pokémon GO sorgte ein Trainer jüngst für Aufmerksamkeit, als er einen Screenshot seines Spiels postete. Dort ist zu sehen, wie er einem Shiny-Mangunior begegnete. Ein seltenes Monster, das man natürlich sofort seiner Sammlung hinzufügen möchte.

Doch genau hier lag das Problem: Um das zu tun, braucht man mindestens mal einen Pokéball. Doch genau der fehlte dem Trainer in diesem Moment – ebenso wie Super- oder Hyperbälle.

Allein das ist schon ungewöhnlich, finden manche Trainer, denn an Bälle kommt man eigentlich recht leicht und die wirft man manchmal sogar weg, um Platz zu schaffen. Doch der Trainer war genau in diesem Moment auf dem Trockenen, was Bälle anging:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Diesen Post teilte User firedexo auf reddit

In diesem Zuge entwickelte sich eine interessante Diskussion, in der es darum ging, wie man im Notfall noch Bälle bekommen könnte.

Wie kommt man noch schnell an Bälle in Pokémon GO?

Es gibt verschiedene Wege, schnell an Bälle zu kommen, wenn man in Pokémon GO Nachschub braucht. Doch die sind auch von den richtigen Umständen abhängig.

Man kann sie beim Drehen von Arenen und Stops kriegen. Klar: Dafür braucht man welche in der Nähe.

Geschenk öffnen: Freunde können euch Bälle schicken. Allerdings geht das nur ein Mal am Tag pro Freund.

Aktivieren des Abenteuerrauchs: Der Trick geht etwas um die Ecke, denn wenn man weniger als 30 Bälle hat, wenn man den täglichen Abenteuerrauch aktiviert, bekommt man 30 Stück. Das ist eine gute Option, wenn man seinen Abenteuerrauch noch offen hat.

Weitere Wege sind Themen wie der Level-Aufstieg, Kumpel-Geschenke, Level-Aufstieg oder Abenteuer-Sync-Belohnungen und Promo-Codes. Die sind nur oft nicht „mal eben“ umsetzbar und man läuft wie hier im Beispiel Gefahr, dass das Shiny-Pokémon flüchtet.

Der Trainer aus dem Post setzte am Ende auf das Kaufen einiger Bälle. Will man das vermeiden, sollte man versuchen, stets genug Bälle dabei zu haben – falls einem wie hier tatsächlich seltene Monster über den Weg laufen.

Ist euch etwas Vergleichbares schon mal passiert? Konntet ihr schon mal etwas Cooles nicht fangen, weil euch die Bälle fehlten? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ein ganz besonders beliebtes Shiny ist übrigens ein ansonsten doch eher unscheinbares Monster: Warum ausgerechnet das wohl nutzloseste Pokémon als Pokémon-Gott gilt.