Pokemon Go: Ein Trainer ist fassungslos, weil sein Ausflug in einen Disney-Themenpark von PokeStops und anderen Trainern überlaufen war

Ein Trainer macht einen Ausflug in einen Themenpark und zeigt sich fassungslos, wie viele PokeStops und Raids es hier gibt.

Je nach Ort gibt es mal mehr oder weniger davon: Während ihr in Städten oft dutzende PokeStops finden könnt, sind sie in ländlichen Gebieten eher selten verteilt.

Ein Nutzer erklärte jetzt etwas fassungslos, dass er im Disneyland gewesen wäre und dort förmlich von Pokestops und Spielern erschlagen worden wäre.

Reise ins Disneyland fühlt sich fast wie „Cheaten“ an

Die Person selbst erklärt, dass sie so etwas noch nie erlebt hätte, insbesondere so viele Pokestops auf einem einzigen Haufen.

Gibt es sowas häufiger? Solche Orte mit sehr vielen Pokestops gibt es übrigens häufiger. Andere Spieler erklären, dass sich solche überfüllten Orte fast ein wenig wie cheaten anfühlen würde. Denn man findet mehr als genug Belohnungen und findet immer etliche Personen, die mit einem gemeinsam die Raids machen können:

Ich lebe in Orlando und hatte früher Eintrittskarten für Universal. Manchmal fühlt es sich wie ein Cheat-Code an. Es gibt 20 Fitnessstudios und 100+ Pokestops zwischen Citywalk und den 2 Parks. Man konnte so ziemlich jeden Raid machen und musste sich nie Sorgen machen, ob genug Leute kommen würden.

Wer in einer kleinen Stadt oder in einer ländlichen Region lebt, der hat kaum Chancen, Raids erfolgreich abzuschließen oder genügend Pokestops zu finden. Insbesondere die Corona-Boni in Pokémon Go halfen vor allem Spielern in ländlichen Regionen.

Hat sich die Reise für den Spieler gelohnt? Der Spieler selbst erklärte in einem Update, dass sich die Reise in den Freizeitpark für sie gelohnt hätte. Im Park hätte sie 6 normale, 3 Super-, 3 Hyper- und 9 Max-Tränke gefunden und etliche Pokebälle: Am Ende hatte die Person 88 Pokebälle, 26 Große Bälle und 21 Ultrabälle.

Gibt es für solche „Reisen“ auch praktische Tipps? Ja, ihr solltet vorher gründlich euer Inventar und euer Pokémon-Lager aufräumen. Denn sonst steht ihr zwischen den ganzen Pokestops und bekommt den unschönen Hinweis, dass euer Inventar voll ist.

Ein paar Spieler weisen aber auch daraufhin, dass er den Freizeitpark nicht wegen Pokémon Go, sondern des Ausflugs wegen besucht hätte und er deswegen den Ausflug auch genießen sollte.

