Pokémon GO: Spieler verzweifelt daran, wie er einen Button wegbekommt

In Pokémon GO gibt es einen Button, der einen Spieler verzweifeln lässt und mit Wut erfüllt. Welcher das ist, erfahrt ihr hier.

Worum geht es? In Pokémon GO gibt es die Funktion Campfire, bei der ihr über eine gesonderte App nach Mitspielern für Raids suchen könnt. Ihr könnt hiermit Gruppen beitreten, mit anderen Mitspielern chatten und euch für Raids organisieren. Dies kann für euch nützlich sein, wenn ihr an Raids teilnehmen wollt, euch aber die Mitstreiter fehlen.

Um aus Pokémon GO heraus die Campfire-Suche zu aktivieren, gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr findet zum einen in eurer Übersicht der Raids in der Umgebung einen Button, der euch zu Campfire bringt, und ebenfalls einen auf eurer normalen Übersichtskarte im Spiel. Diesen findet ihr unter den Buttons für das aktuelle Wetter und eure Himmelsrichtung.

Genau dieser Campfire-Button in der Übersichtskarte des Spiels nervt Trainer auf Reddit. Einer beschwert sich mit den Worten: Ich hasse diesen Button. Ich benutze Campfire nicht und werde es auch nicht tun. Wie kann ich es schaffen, dass dieser Schandfleck verschwindet? Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, erfüllt er mich mit Wut .

Den Reddit-Beitrag dazu binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Community versteht den Ärger nicht, erfreut sich über sein Doodle

Was sagt die Community dazu? Die Community versteht nicht, wieso er sich über den Button ärgert und rät ihm, sich mit dem Campfire-Feature auseinanderzusetzen und es zu nutzen. Es ist nützlich. Du siehst viel mehr von der Karte. Du kannst an einem Ort mit lokalen Spielern chatten, um zusammen zu Raiden. , lautet ein Kommentar.

Ein weiterer Kommentator gibt einen Tipp, welcher sich auf das aktuelle Weiße Odyssee -Event bezieht. Mit Campfire kannst du aktuell sehen, ob ein Wuffels-Raid ein Wuffels enthält, welches sich in die Zwielichtform entwickeln kann. Diese Raids zeigen das alte, generische Rizeros-Gesicht anstatt einem Wuffels im Raid . Nutze es! , schreibt ein anderer Trainer.

Trailer zur aktuellen Pokémon GO Season Zeitlose Reisen .

Ein großer Teil der Kommentare bezieht sich zudem auf seinen Doodle, anstatt auf seinen Ärger. Einige der Kommentare dazu lauten: das Doodle sieht so liebenswert aus, lol , kann dir nicht helfen, sorry… kam für das lustige Doodle! oder auch dieses Doodle hat meinen Tag gerettet, es ist so süß .

Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr das Campfire-Feature und die zugehörige App? Regt ihr euch vielleicht sogar selber über diesen Button auf? Schreibt es uns in die Kommentare. Eine Übersicht über die aktuellen Events im Januar in Pokémon GO findet ihr natürlich bei uns.