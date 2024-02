Pokémon GO: Spieler vermissen die Drachen im Drachen-Event – Kommt da noch was?

Ihr wollt wissen, was sonst in diesem Monat im Spiel los ist? Dann findet ihr hier die Übersicht aller Events im Februar 2024 in Pokémon GO.

Zumindest Dratini und eF-eM sind in der Wildnis wohl leicht zu finden, insbesondere bei windigem Wetter, andere Drachen eher in Ausnahmen. Angesichts des Titels des Events sorgt das rare Aufkommen der Monster bei einigen für Kritik.

In den Kommentaren diskutieren Trainer darüber, dass sie etwa Fynx oder Karpador oft sehen, dafür aber nur sehr selten Drachen. Und die spannendsten, meinen einige (via reddit ), verstecken sich hinter Raids.

Das kritisieren Trainer gerade: In der reddit-Community zu Pokémon GO ist das gerade Thema. Dort werden etwa Screenshots von Trainern diskutiert, die Wildnis-Spawns ohne ein besonders auffälliges Drachenaufkommen zeigen.

So kann man beispielsweise erstmals das Pokémon Sen-Long im Spiel antreffen. Allerdings findet man das derzeit nur in Raids oder Feldforschungen . Das gleiche gilt für einige der anderen interessanten Drachen im Event, wie Shardrago, Tortunator, Viscora oder Kapuno.

Was ist das für ein Event? Das Event Mondneujahr: Entfesselte Drachen startete am 5. Februar 2024 um 10:00 Uhr und läuft noch bis Sonntag, den 11. Februar um 20:00 Uhr. Angesichts des Namens rechneten Trainer mit vielen Drachen – und es sind durchaus auch welche im Event enthalten.

In Pokémon GO läuft aktuell das Event Mondneujahr: Entfesselte Drachen . Doch einige Spieler finden, dass bis jetzt relativ wenig Drachen entfesselt wurden. Nun liegt die Hoffnung auf einer globalen Herausforderung.

