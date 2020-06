In Pokémon GO gibt es aktuell viel Streit um den Support einiger Android-Geräte. So will Niantic diesen einstellen und dadurch hunderte Handys aussperren.

Das wurde angekündigt: Letzte Woche gab Niantic bekannt, dass sie den Support aller 32-Bit-Android-Geräte einstellt. Das betrifft ziemlich viele Handys, wie findige Nutzer auf reddit herausgefunden haben.

Wir zeigen euch hier die Liste der betroffenen Handys.

Diese Handys können bald kein Pokémon GO mehr spielen

Das ist die Liste: Auf reddit haben Spieler haufenweise Geräte zusammengetragen, die von dem Problem betroffen sind. Dazu zählen auch zahlreiche Geräte aus 2018 und sogar 2019. Alle bekannten Handys, die ihr mit der Einstellung vom Support nicht mehr nutzen könnt, sind in einem Google-Dokument aufgelistet.

Wir zeigen euch hier einige prominente Fälle:

Samsung A10(e) (2019)

Samsung A3 (2016, 2017)

Samsung A5

Xiaomi Redmi 4a, 6, 6a, 7a, 8a, S2 (2016-2019)

LG K20 (2019)

LG K30 (2018)

Huawei Y5 (2019)

Damit sind also sogar Handys betroffen, die gerade mal ein Jahr alt sind. Wenn ihr ein solches Gerät benutzt, dann wird Pokémon GO bald nicht mehr funktionieren. Ihr müsst euch dann, wenn ihr weiterspielen möchtet, ein 64-Bit-Gerät kaufen. Alternativ funktioniert auch ein iOS-Handy, also ein Apple-Gerät. Auf Apple-Geräten gab es zuletzt zahlreiche Bugs – vor allem bei Raids.

Zahlreiche Handys könnten schon bald nicht mehr für Pokémon GO geeignet sein.

Ab wann gibt es diese Neuerung? Niantic spricht davon, dass im August ein Update erwartet wird, was diese Änderung bringt. Ihr könnt also noch bis dahin ganz normal weiterspielen, egal welches Android-Gerät ihr nutzt.

Was sagen Trainer dazu? Viele Spieler sind sauer über diese Änderungen. Immerhin sind hier auch viele Handys dabei, die aus 2019 stammen. Es sind also nicht nur die alten Knochen betroffen, sondern auch gerade neu gekaufte Handys.

Dudwithacake schreibt auf reddit dazu: „Das ist unglaublich, dass sie Handys aussperren, die 2019 veröffentlicht wurden.“

BCHiker glaubt sogar an einen Fehler von Niantic: „Irgendwas muss hier nicht stimmen… Entweder meinte Niantic, dass die Telefone nur 64-Bit-Hardware haben müssen, oder ihnen war nicht klar, dass ein ziemlich großer Prozentsatz der Android-Telefone mit 32-Bit-Betriebssystem auf 64-Bit-Hardware läuft. Sie können unmöglich damit einverstanden sein, sich von etwa 25 % ihrer Android-Player zu verabschieden, oder?“

Zuletzt sorgte Niantic auch mit ungerechtfertigten Banns für viel Aufsehen. So wurden wohl Spieler gesperrt, obwohl sie nichts Illegales im Spiel gemacht haben.