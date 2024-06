Pokémon GO: Shiny Celebi in Meisterwerk-Forschung – Aufgaben & Belohnungen

Aktuell habt ihr in Pokémon GO die Möglichkeit, Shiny Celebi in einer Meisterwerk-Forschung zu erhalten. Welche Einschränkung es hierbei gibt, was sie kostet und was sie euch bringt, fassen wir euch zusammen.

Was ist das für eine Forschung? Die Meisterwerk-Forschung Waldgeflüster kann von euch für 5,99 € im Ingame-Shop erworben werden. Neben einigen Belohnungen in Form von Items, Erfahrungspunkten und Sternenstaub könnt ihr hierbei auch Celebi in seiner Shiny-Form erhalten.

Wer kann die Forschung erwerben? Ihr könnt die Forschung nur erwerben, wenn ihr bisher noch kein Shiny-Celebi erhalten habt. Dieses konntet ihr in der Vergangenheit bereits in der Spezialforschung Eine schillernde Ablenkung bekommen.

Besitzt ihr von damals bereits ein Shiny-Celebi, könnt ihr die neue Meisterwerks-Forschung nicht kaufen. Versucht ihr es dennoch, erhaltet ihr eine Fehlermeldung.

Wie lange kann die Forschung erworben werden? Ihr könnt die Meisterwerk-Forschung vom 28. Juni 2024 um 10:00 Uhr bis zum 3. Juli 2024 um 20:00 Uhr erwerben. Um die Forschung zu lösen, gibt es kein Limit. Ihr könnt euch hierfür also so viel Zeit nehmen, wie ihr braucht.

Meisterwerk-Forschung: Waldgeflüster – Schritt 1/5

Aufgabe Belohnung Erhalte die Platin-Johto-Medaille 51 Hyperbälle Fange 251 Pokémon, die ursprünglich in der Johto-Region entdeckt wurden 1 Knursp Fange 100 verschiedene Arten von Pokémon 2510 Sternenstaub

Stufenbelohnung:

2.510 Erfahrungspunkte

1 Moos-Lockmodul

2.510 Sternenstaub

Meisterwerk-Forschung: Waldgeflüster – Schritt 2/5

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon vom Typ Gras 1 Lockmodul Fange an 7 aufeinanderfolgenden Tagen ein Pokémon 51 Hyperbälle Fange ein Pokémon an 21 verschiedenen Tagen 251 Erfahrungspunkte

Stufenbelohnung:

2.510 Erfahrungspunkte

3 Sonderbonbons

2.510 Sternenstaub

Meisterwerk-Forschung: Waldgeflüster – Schritt 3/5 – 5/5

Wie geht es weiter? Aktuell sind die weiteren Schritte der Forschung noch nicht bekannt. Sobald die ersten Trainer die ersten beiden Stufen der Forschung absolviert haben und die weiteren bekannt sind, werden wir euch auf dem Laufenden halten.

Da die zweite Etappe der Forschung jedoch mindestens 21 Tage benötigt, kann dies noch einige Zeit dauern.

Was sagt ihr zu der Meisterwerk-Forschung? Habt ihr vor, sie zu erwerben? Oder habt ihr Celebi in seiner Shiny-Form bereits in der Vergangenheit erhalten? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ihr könnt euch jetzt übrigens schon über die kommenden Events im Juli 2024 in Pokémon GO informieren.