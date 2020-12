Pokémon GO Guide: Schillernde Ablenkung für Shiny Celebi

Mehr Events in Pokémon GO:

Wenn ihr jetzt Pokémon GO spielt, bemerkt ihr neue Spawns in der Wildnis, veränderte Raidbosse und eine neue Spezialforschung für euch. Die Forschung „Eine Schillernde Ablenkung“ ist laut Niantic zeitlich begrenzt, doch das Ablauf-Datum ist noch unbekannt.

Was ist das für eine Forschung? In Kooperation mit dem Pokémon-Film „Geheimnisse des Dschungels“ startete Pokémon GO ein Event rund um Jessie, James und Shiny Celebi .

In Pokémon GO gibt’s Shiny Celebi durch die Spezialforschung „Eine Schillernde Ablenkung“. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen hier im Guide.

