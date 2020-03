Activision erklärte in einem Blogpost, was wir im kommenden Update von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone zu erwarten haben. Mit dabei sind eine neue Map für den Multiplayer und Waffen für das Battle Royale.

Was war das für eine Ankündigung? Die Macher von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone halten uns regelmäßig mit „Community-Updates“ auf dem Laufenden. Der neueste Post im Activision-Blog verriet nun, was uns im nächsten Update erwartet.

Mit dabei sind 4 neue Waffen für die Warzone und die letzte Season-2-Map für Modern Warfare.

Update vom 25.03. mit neuer Release-Zeit – Content für Warzone und MP

Wann kommt das Update? Obwohl wir es gewohnt sind, dass CoD jeden Dienstag gegen 19 Uhr in unserer Zeitzone neue Inhalte liefert, kommt dieses Update offenbar erst am Mittwochmorgen (25. März) um 7 Uhr. Der Blogpost gibt als Angabe den 24. März – 11 PM PT.

Was gibts neues in der Warzone? Für den erfolgreichen Battle Royale von Call of Duty kommen ein paar neue Waffen. Diese Schießeisen kennen wir zwar schon aus dem Multiplayer, doch nach dem Update liegen die auch überall in der Warzone rum:

725 – 2-Schuss-Schrotflinte mit mächtig Wumms

MK2 Karabiner – Gewehr mit ordentlicher Reichweite

EBR-14 – Halbautomatisches Gewehr mit mäßiger Reichweite und hoher Feuerrate

.50 GS – Die Desert Eagle von CoD MW

Die Schrotflinte 725 galt zum Release von Modern Warfare als extrem stark. Auch nach ihrer Zähmung leistet sie noch gute Arbeit auf den kürzesten Entfernungen.

Die Waffen können als Standard-Variante ohne Aufsätze gefunden werden, bekommen aber auch Spezial-Versionen in den unterschiedlichen Seltenheiten, die dann bestimmte Aufsätze schon drauf haben. Keine dieser Waffen gilt als eine der besten Warzone-Knarren, doch besonders die 725 räumt auf den kurzen Entfernungen alles aus dem Weg.

Die Playlist ändert sich in der Warzone diese Woche wohl nicht. Der Solo-Modus bleibt aktiv und auf die „Duo“- oder „Vierer“-Modi müssen wir wohl noch etwas warten.

Was kommt für den regulären Multiplayer? Season 2 geht langsam in die End-Phase und nun kommt auch die letzte angekündigte Karte. „Khandor Hideout“ ist eine mittelgroße 6vs6-Map die in der Mitte ein großes Lagerhaus beherbergt und außen herum Gebiete für alle Kampf-Distanzen bietet.

Dazu steht ein neues Operator-Bundle zur Verfügung. „Talon“ bringt lässige Gesichtsbemalung und eine Menge Haargel in den Kampf und lässt sich bei seinem Finishing-Move von seinem treuen Hund „Indiana“ unterstützen.

Neue Map und neuer Operator für den regulären Multiplayer.

Was geht sonst bei CoD? Seit dem Release der Warzone am 10. März rückte der normale Multiplayer für so manche Spieler in den Hintergrund und auch bei einigen großen Streamern spielt aktuell die Warzone eine Hauptrolle.

Zieht euch ein paar Warzone-Highlights der letzten Wochen rein: