Pokémon GO: Sammelt jetzt dieses Pokémon, wenn ihr Sternenstaub benötigt

In Pokémon GO gibt es aktuell wieder ein Pokémon, mit dem ihr richtig gut Sternenstaub farmen könnt. Um welches Pokémon es sich handelt, erfahrt ihr hier.

Worum geht es? In Pokémon GO gibt es für das Fangen von Pokémon Sternenstaub. Die Menge liegt grundsätzlich bei 100 Sternenstaub pro Fang. In bestimmten Events oder Jahreszeiten kann diese Menge jedoch verändert und erhöht sein.

Um welches Pokémon handelt es sich? Aktuell wurde der Sternenstaub für das Fangen von Muschas stark erhöht. So bekommt ihr bei einem erfolgreichen Fang aktuell 1.000 Sternenstaub. Habt ihr im aktuellen Winter-Feiertage -Event zu Beginn den Sternenstaub-Bonus gewählt, erhaltet ihr sogar 2.000 Sternenstaub für ein Muschas.

Bis zu 3.750 Sternenstaub für einen einzigen Fang

Wie kann ich noch mehr Sternenstaub für den Fang erhalten? Unter Einsatz eines Items und mit etwas Glück, was das Wetter betrifft, könnt ihr die erhaltene Menge an Sternenstaub sogar noch weiter erhöhen. Die folgende Auflistung zeigt euch, wie viel Sternenstaub ihr maximal beim Fang eines Muschas ergattern könnt.

Muschas-Fang: 1.000 Sternenstaub

Inklusive Event-Bonus: 2.000 Sternenstaub

Event-Bonus + aktiviertes Sternenstück: 3.000 Sternenstaub

Event-Bonus + aktiviertes Sternenstück + Wetterboost: 3.750 Sternenstaub

Ihr könnt also maximal 3.750 Sternenstaub mit nur einem einzigen Muschas erhalten. Ihr solltet also, wenn ihr aktuell Sternenstaub benötigt, eure Augen offenhalten und Muschas fangen, wenn ihr es seht. Um das Fangen zu erleichtern, könnt ihr den kürzlich von der Community entdeckten Schnäppchenfang in Pokémon GO probieren.

Wie kann ich mehr Muschas begegnen? Wenn ihr die Chance, wilden Pokémon zu begegnen, erhöhen wollt, könnt ihr mit Items nachhelfen. Hierbei könnt ihr mit einem Rauch die Anzahl der Pokémon, die euch vor allem unterwegs begegnen, erhöhen. Auch könnt ihr an PokéStops ein Lockmodul aktivieren, um hier mehr wilde Pokémon anzulocken. Dadurch können euch natürlich auch mehr Muschas begegnen.

Vielleicht habt ihr ja sogar Glück und entdeckt in eurer Nähe ein Muschas-Nest. Ein Nest ist ein Ort, an dem eine bestimmte Pokémon-Art vermehrt auftaucht. Das wäre der ideale Ort, um in kurzer Zeit eine nette Menge an Sternenstaub zu sammeln.

Wie sieht es bei euch aus? Benötigt ihr noch Sternenstaub, oder habt ihr bereits alle Pokémon hochgelevelt, die ihr für eure Raid- und Kampfliga-Teams benötigt? Eine Übersicht über die Events in Pokémon GO im Dezember für die letzten Tage des Jahres findet ihr auch bei uns.