Trainer musste in Pokémon GO Route abbrechen: „Benutze einfach Surfer“

Routen können in Pokémon GO so manche Schwierigkeit mit sich bringen. Über eine der spezielleren Art ist nun ein Trainer gestoßen, die ihn zum Abbruch der Route gezwungen hat.

Was sind Routen? Routen sind ein Feature in Pokémon GO, bei dem Trainer aus der Community eigene Strecken aufzeichnen und einreichen können. Wenn diese von Niantic genehmigt werden, können ab dem Zeitpunkt alle Trainer dieser Route folgen und dabei beispielsweise auf den NPC Mateo treffen oder auch Zygarde-Zellen finden.

Beim Absolvieren von Routen kann es sein, dass ihr sowohl einige Höhenmeter als auch längere Strecken überwinden müsst. Ein etwas anderes Hindernis hat jetzt ein Trainer gehabt, welches ihn zum Abbruch der Route gezwungen hat.

Höhere Gewalt sorgt für Routen-Abbruch

Warum musste der Trainer die Route abbrechen? Wie der Trainer auf Reddit berichtet und auf einem Foto zeigt, verläuft die Route direkt neben einem Fluss. Und genau dieser Fluss ist auf der Strecke der Route übergetreten, sodass dem Trainer nur 2 Optionen blieben: ab durch das Wasser oder Abbruch. Verständlicherweise entschied sich der Trainer für die 2. Option.

Besonders ärgerlich: Der Trainer hatte lediglich 134 Meter noch vor sich, bevor er die Route erfolgreich absolviert hätte. Und bisher hatte er auf der Route noch keine Zygarde-Zellen gefunden. Diese hätte er also eventuell noch auf den letzten Metern ergattern können – wenn das Wasser des Flusses nicht dazwischen gekommen wäre.

Den entsprechenden Reddit-Beitrag binden wir hier für euch ein:

Was sagt die Community dazu? Die Community hat neben der Beantwortung der Frage vom Beitrags-Ersteller, ob sich der Weg für Zygarde-Zellen lohnt, noch den ein oder anderen Ratschlag für den Trainer.

Benutze einfach Surfer , schreibt ein Redditor als Referenz auf die Hauptspiele der Pokémon-Reihe

, schreibt ein Redditor als Referenz auf die Hauptspiele der Pokémon-Reihe Hingabe für die Sache ist nur etwas für diejenigen, die den stärksten Willen haben , lautet ein weiterer Kommentar

, lautet ein weiterer Kommentar Wir sind Pokemon GO Spieler…. Natürlich betreten wir das Gelände und laufen durch den Schlamm für 0 Zygarde-Zellen am Ende der Route ., ist in den Kommentaren auch zu lesen

., ist in den Kommentaren auch zu lesen Nope!!! Wahrscheinlich werden sie nicht einmal dort sein , meint ein Kommentator, bezogen auf die Chance, dass Zygarde-Zellen auf einer Route erscheinen

Was sagt ihr zu dieser Situation? Hättet ihr euch genauso wie der Trainer entschieden, und die Route an dieser Stelle abgebrochen, oder hättet ihr euch durch das Wasser gewagt? Habt ihr schon ähnliche, ärgerliche Situationen auf Routen erlebt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über anstehende Events im März 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls.