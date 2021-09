Pokémon GO: Event zum Rauch-Tag bringt euch 4 starke Pokémon und gute Boni

Heute, am 05. September 2021, findet in Pokémon GO zur Ankunft von Hoopa ein eintägiges Rauch-Event statt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, auf welche Pokémon und Boni ihr euch freuen könnt. Außerdem verraten wir euch, ob sich das Event lohnt.

Was ist das für ein Event? Mit dem Monatswechsel hat sich in Pokémon GO auch die Jahreszeit verändert. Diese steht unter dem Motto “Jahreszeit des Schabernacks” und dreht sich um das mysteriöse Pokémon Hoopa. Dessen Ankunft soll gefeiert werden, weshalb es heute ein eigenes Event in Form eines Rauch-Tages dazu gibt.

Wie Niantic angekündigt hat, sollen auf der ganzen Welt merkwürdige Phänomene auftauchen, die mit Hoopa in Verbindung stehen (via pokemongolive.com).

Wann startet das Event? Das Rauch-Event startet heute, am 05. September 2021 um 11:00 Uhr. Es endet bereits heute um 17:00 Uhr Ortszeit wieder.

Das sind die Pokémon zum Rauch-Tag

Wie ihr es aus der Vergangenheit von anderen Events in Pokémon GO gewohnt seid, wird es auch heute wieder zahlreiche Pokémon für euch geben. Dazu wurden die derzeitigen Spawns angepasst und umfassen nun andere Monster.

Außerdem tauchen die eventbedingten Spawns abwechselnd in zwei Kategorien auf:

Pokémon vom Typ Psycho

Pokémon vom Typ Unlicht und Geist

Die Monster spawnen zwar während ihres jeweiligen Zeitraums wild, werden aber durch den Einsatz von Rauch nochmal stärker angezogen. Das lohnt sich vor allem wenn ihr lauft, da dann die Wirksamkeit des Rauchs besonders hoch ist.

Welche Monster euch genau erwarten und um welche Zeiten ihr sie bekommt, haben wir uns mit Hilfe der Übersicht von Leekduck angesehen und nachfolgend für euch zusammengefasst (via Leekduck/reddit):

Spawn-Zeiträume Pokémon Psycho-Pokémon:



11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

15:00 Uhr bis 16:00 Uhr – Owei*

– Rossana*

– Natu*

– Girafarig

– Spoink*

– Tanhel*

– Somniam

– Galar-Ponita*

– Psiana* Unlicht- und Geister-Pokémon:



12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

16:00 Uhr bis 17:00 Uhr – Alola-Rattfratz*

– Fiffyen*

– Zobiris*

– Kanivanha*

– Zwirrlicht*

– Driftlon*

– Felilou

– Zurrokex

– Lichtel

– Despotar

– Golbit

Alle Pokémon, die wir mit einem (*) markiert haben, könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form fangen.

Das sind die Boni zum Rauch-Tag

Natürlich dürfen zu diesem Anlass auch die Boni nicht fehlen. Aus diesem Grund könnt ihr euch auf folgendes freuen:

doppelte Bonbons beim Verschicken von Pokémon

eine kostenlose Box mit einem Rauch

exklusive Feldforschungen, bei denen es zur Belohnung Sonderbonbons und verschieden Pokébälle geben wird

Sammlerherausforderung, bei der es zur Belohnung 10 Hoopa-Bonbons, 7.200 EP und eine exklusive Avatar-Pose gibt

Außerdem wird im Zusammenhang mit der Ankunft von Hoopa auch der nächste Teil der Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” freigeschaltet. In dieser könnt ihr bereits jetzt auf das mysteriöse Pokémon treffen.

Lohnt sich das Event?

Sowohl die Spawns aus der Psycho-Stunde, als auch die aus der Unlicht- und Geister-Stunde wirken auf den ersten Blick eher unspektakulär. Allerdings kann das Event mit dem einen oder anderen starken Monster für den Einsatz in Raids oder der PvP-Liga punkten.

Wer auf der Suche nach einem starken Stahl- und Psycho-Pokémon ist, sollte sich an Tanhel orientieren. Seine Weiterentwicklung Metagross gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Zwei weitere starke Angreifer sind Despotar und Psiana. Diese sollen laut Leekduck allerdings etwas seltener spawnen. Es lohnt sich also eines zu fangen, wenn ihr es trefft.

Das Geist- und Feuer-Pokémon Lichtel könnte für euch ebenfalls interessant sein. Seine Weiterentwicklung Skelabra reiht sich unter den besten Geist- und Feuer-Angreifern im Spiel ein.

Für die PvP-Kämpfe eignen sich laut PvPoke vor allem Zobiris und Drifzepeli, die Weiterentwicklung von Driftlon, für den Einsatz in der Super-Liga (via pvpoke.com). Aber auch Irokex, die Weiterentwicklung von Zurrokex, kann laut PvPoke in der Super- und Hyper-Liga überzeugen.

Interessant sind darüber hinaus vor allem die schillernden Formen der Monster. Es ist also eine Möglichkeit, dass ihr euch das eine oder andere Shiny sichern könnt, was euch in eurem Pokédex noch fehlt. Shiny-Jäger kommen somit heute voll auf ihre Kosten

Was ihr außerdem unbedingt nutzen solltet, ist die Sammlerherausforderung. Bei dieser wird es als Belohnung 10 Hoopa-Bonbons geben. Erfahrungsgemäß sind die mysteriösen Pokémon nur sehr selten im Spiel zu bekommen, was bedeutet, dass ihr dabei auch häufig nicht so viele Bonbons farmen könnt.

Im Rahmen der Spezialforschung ist Hoopa ab heute endlich im Spiel zu fangen, allerdings ist es denkbar, dass es auch bei diesem mysteriösen Monster nur eine begrenzte Anzahl von Fang-Möglichkeiten geben wird. Um ein starkes Exemplar hochleveln zu können, solltet ihr euch deshalb auf jeden Fall so viele Bonbons wie möglich sichern.

Wie findet ihr die Pokémon, die ihr heute bekommen könnt? Welches gefällt euch am besten? Oder ist dieses Event heute nichts für euch? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In wenigen Tagen startet bereits das nächste Event. Das Psycho-Spektakel bringt euch zwei neue Pokémon. Wir haben uns angesehen, welche das sind und zeigen sie euch.