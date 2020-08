Pokémon GO: Heute Rampenlichtstunde mit Kleinstein – Lohnt es sich?

In Pokémon GO steht heute, am 25. August, die Rampenlichtstunde mit Kleinstein an. Wir zeigen euch die Boni und verraten, ob sich die Stunde lohnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. Im August waren alle Rampenlichtstunden und deren Pokémon bekannt. Für den September warten wir derzeit noch auf eine Übersicht.

Während der Rampenlichtstunde wird dann ein Monster ins Rampenlicht gestellt und erscheint überall. Passend dazu gibt es noch einen Bonus.

Dieses Mal dreht sich alles um Kleinstein aus der 1. Generation. Die Version aus Alola gibt es laut den Spielern aus Australien, deren Stunde bereits stattfand, nicht.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Kleinstein

Wann läuft das Event? Die Rampenlichtstunde startet heute um 18:00 Uhr Ortszeit. Genau eine Stunde, also bis um 19:00 Uhr, könnt ihr dann die Boni ausnutzen.

Welche Boni gibt es? Selbstverständlich sind die erhöhten Spawns hier wieder das wichtigste Feature. Überall werdet ihr Kleinstein antreffen.

Dazu kommt noch doppelt so viel Sternenstaub beim Fangen von Pokémon. So bekommt ihr pro Pokémon 200 Sternenstaub. Wenn ihr ein Sternenstück zündet, dann gibt es sogar 300.

Gibt es Shiny Kleinstein? Ja, Kleinstein ist ein Shiny und kann bei diesem Event auch in der besonderen Version gefangen werden. Für Sammler ist das interessant, weil ihr 3 Shinys benötigt, um die Familie komplett zu machen.

Die Kleinstein-Familie in der Shiny-Version.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde? Von den Rampenlichtstunden im August gehört das Event diesmal zu den besseren. Ihr bekommt die Chance auf ein Shiny und erhaltet zudem noch doppelten Sternenstaub.

Nutzt die Stunde also, um von den starken Boni zu profitieren.

Diese Rampenlichtstunde ist erstmal das letzte Event im August. Im September findet dann wieder ein Community Day statt und ihr durftet entscheiden, welches Pokémon dort im Fokus steht.